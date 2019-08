Als Spitzenkandidat geht für die KPÖ der Linguist Ivo Hajnal ins Rennen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Möglicherweise acht Parteien werden am 29. September bundesweit zur Wahl stehen. Denn nicht nur die Grünen haben es geschafft, ausreichend Unterschriften in allen neun Bundesländern einzuholen, auch der KPÖ wird es gelingen. Die Kommunistische Partei war ab Gründung der Zweiten Republik bis 1959 im Nationalrat vertreten, seitdem gelang ihr der Einzug jedoch nicht mehr. Die KPÖ will "eine neue Gesellschaft, in der Geld und Macht nicht alles bestimmen".

"Der Wandel", der mit einem linken Wirtschaftsprogramm punkten will, muss an den letzten beiden Tagen in Salzburg und der Steiermark noch einige Unterstützungserklärungen sammeln. Gilt, die von Roland Düringer gegründete Partei, hat erst in Tirol und Vorarlberg genug Unterstützer.

Deadline ist Freitag

Deadline für die Einreichung der Landeswahlvorschläge ist morgen, Freitag 17.00 Uhr. Wahlberechtigte, die noch schnell eine Partei unterstützen wollen, müssen zunächst aufs Gemeindeamt oder Magistratisches Bezirksamt gehen, um ihre Unterschrift beglaubigen zu lassen. Und dann müssen sie die Unterstützungserklärung der betreffenden Partei zukommen lassen. Denn diese muss sie am Freitag im Original zusammen mit den Wahlvorschlägen vorlegen.

Da es für den Postweg schon zu spät ist, legen sich die Parteien ins Zeug, um doch noch zu den nötigen Unterstützungserklärungen zu kommen: "Wandel"-Vertreter in größeren Städten vor den Ämtern – nicht nur, um Wahlberechtigte zur Unterschrift zu bewegen, sondern um die beglaubigten Unterstützungserklärungen gleich entgegenzunehmen.

Letzte Stimmen sammeln

Sammeln muss "Der Wandel" an den letzten beiden Tagen in Salzburg noch "eine Handvoll" (für die dort nötigen 200) und in der Steiermark 55 (erforderlich sind 400) Unterschriften. In den anderen sieben Bundesländern hatte man es Mittwochabend schon geschafft, berichtete Parteigründer Fayad Mulla Mittwochabend der APA.

Der KPÖ fehlten nur noch in Vorarlberg einige Unterschriften, sie hat in einigen Ländern (zum Beispiel Wien und der Steiermark) schon eingereicht. Thomas Hörl von der Alternativen Liste Innsbruck war denn auch 48 Stunden vor Einreichschluss überzeugt, dass die KPÖ mit ihrem Wahlbündnis heuer wieder bundesweit antreten wird.

Gilt musste hingegen in sieben Ländern noch fleißig sammeln. Geschafft hatte man es Mittwochabend in Vorarlberg und Tirol.

Wer nicht antreten darf

Nicht geschafft hat es das "Wahlbündnis Österreich", ein Zusammenschluss mehrerer Parteien. Gemeinsam wollte man die vier Prozenthürde überwinden. Die Gelegenheit dazu wird es aber nicht geben. Eine Zwischenbilanz am Mittwoch hat gezeigt, "dass sich unsere Kandidatur nicht ausgehen kann und wird", teilte das Plattform-Mitglied "Demokratisches Bündnis Österreich" via Facebook mit.

ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt reichen die Unterschriften von drei Parlamentsabgeordneten für die bundesweite Kandidatur. (red, APA, 1.8.2019)