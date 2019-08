Harris (rechts) ging mit Biden scharf ins Gericht. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Washington – Einen Tag nachdem die ersten zehn Kandidatinnen und Kandidaten ihre zwite Debatte vor TV-Kameras absolvierten, erfolgte in der Nacht auf Donnerstag der zweite Teil des TV-Duells der demokratischen Präsidentschaftsbewerber. Dabei ist der frühere Vizepräsident und "Frontrunner" in den Umfragen Joe Biden erneut gehörig unter Druck geraten. Seine parteiinternen Rivalen warfen dem 76-Jährigen am Mittwochabend dessen Positionen in Einwanderungspolitik, Justizpolitik, Gesundheitspolitik und im Umgang mit Befürwortern der Rassentrennung vor. Der Politik-Veteran selbst zeigte sich aber kämpferischer als bei der ersten TV-Debatte Ende Juni.

Biden führt die Umfragen für die Vorwahlen der Demokraten mit deutlichem Abstand an. Er liegt bei rund 32 Prozent – und hat damit doppelt so gute Werte wie die zweitplatzierten Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

Thema Rassimus

Seine Favoritenrolle macht Biden aber zu einem beliebten Ziel von Angriffen nicht nur von US-Präsident Donald Trump, sondern auch seiner demokratischen Mitbewerber.

Trump schaute selbstverständlich zu und war wenig überraschend nicht sonderlich angetan von seinen potentiellen Rivalinnen und Rivalen.

Die Senatorin Kamala Harris hielt Biden am Mittwochabend, wie schon bei der ersten Debatte in Florida, erneut wohlwollende Äußerungen zu Senatoren vor, die vor Jahrzehnten die Rassentrennung befürworteten. "Ich glaube nicht, dass Sie ein Rassist sind", begann sie ihren Angriff, dennoch sei sie persönlich enttäuscht und verletzt über die Art wie er mit den Senatoren gearbeitet und gesprochen habe. Biden wehrte sich gegen die Vorwürfe und lobte vor allem die enge Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und deren Kampf für Gleichberechtigung.

"Wenn diese Befürworter der Rassentrennung sich durchgesetzt hätten, wäre ich heute nicht Senatorin", sagte die afroamerikanische Politikerin. "Und Barack Obama hätte Sie nicht nominieren können." Schon bei der letzten Debatte der Demokraten in Florida hatte Harris gegen Biden gepunktet, als sie ihn für seine früheren Positionen zur Gleichbehandlung von Schwarzen angriff. Harris erhielt viel Applaus für ihre Aussagen.

Unter Druck durch Harris

Biden, der unter Präsident Obama acht Jahre lang Vizepräsident war, kritisierte wiederum Harris' Vorschläge für eine Reform des Gesundheitssystems. Harris warf Biden vor, mit seinem Konzept für die Krankenversicherung Millionen Amerikaner zu vernachlässigen.

Mit "doppelzüngigen" Vorschlägen werde Harris Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 nicht besiegen können. Noch vor der Debatte hatte sich der der Ex-Vizepräsident in einem ungewöhnlichen Schritt an die Senatorin gewandt, schüttelte ihre Hand und sagte: "Sei nicht zu hart zu mir, Kind."

Illegale Einwanderung

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio bedrängte Biden mehrfach mit der Frage, ob dieser die Massenabschiebungen in den Obama-Jahren im Nachhinein für einen Fehler halte und Obama davon abgeraten habe. New Jerseys Senator Cory Booker erklärte mehrfach, Biden könne sich mit Blick auf seine Vergangenheit in der Obama-Administration nicht wegducken. Julian Castro, einst Ex-Arbeitsminister in Obamas Regierung, sagte mit Blick auf Biden, nicht alle würden aus Fehlern der Vergangenheit lernen.

Biden wich aus und betonte, er sei damals Vizepräsident gewesen, nicht Präsident. Seine damaligen Ratschläge behalte er für sich. Zugleich verteidigte er Obamas Migrationspolitik insgesamt und versicherte, unter ihm würde es keine Massenabschiebungen geben. Auch attackierte er Castro und sagte, dieser habe damals in der Regierung keine Einwände zu dem Thema vorgebracht.

Biden wandte sich auch gegen Forderungen von Parteifreunden, einen illegalen Grenzübertritt in die USA zu entkriminalisieren. "Wer illegal einreist, muss ausgewiesen werden können. Das ist eine Straftat." Biden zeigte damit eine harte Haltung beim Thema Migration, mit dem Trump bei den Wählern punkten will.

Zwei Abende

Mehr als 20 Demokraten bewerben sich um die Nominierung für die Kandidatur zur US-Präsidentschaftswahl im November 2020, so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Partei. Auch deshalb wurde die zweite Runde der Debatten auf zwei Abende aufgeteilt – mit je zehn Bewerbern – nicht alle stellen sich den TV-Duellen. In der Nacht zu Mittwoch hatten bereits die ersten zehn Anwärterinnen und Anwärter in Detroit miteinander diskutiert.



Die Vorwahlen der Demokraten beginnen Anfang Februar 2020 mit einer Abstimmung im Bundesstaat Iowa. Die Oppositionspartei hofft, Präsident Trump bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 aus dem Weißen Haus drängen zu können. (red, APA, 1.8.2019)