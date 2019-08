Deutsche Partei fällt mit eigenartiger Interpretation von Zahlen auf, Nutzer fühlen sich an die "Rezo-Affäre" erinnert

Mit diesem Tweet trat die CDU erneut ins Social-Media-Fettnäpfchen. Foto: Screenshot

Das "Neuland" kann ein tückischer Ort sein. Das hat die deutsche Partei CDU schon vor wenigen Monaten lernen müssen, als man nicht so recht wusste, wie man kurz vor den Europawahlen mit einem kritischen Video eines bis dahin politisch eher unauffälligen Youtubers namens "Rezo" umgehen sollte.

Nun sorgt man mit einem Tweet über Elektroautos für Aufregung, berichtet T3n. Die Union zeigt erneut, dass sie soziale Netzwerke möglicherweise immer noch nicht ganz verstanden hat, befinden Beobachter.

Missglücktes Zahlenspiel

"Deutschland hat Norwegen bei den E-Autos überholt", verkündet man stolz unter Verweis auf den Electromobility Report 2019 des Center of Automotive Management. Das sei eine "echte Nachricht", immerhin ist das skandinavische Land als eine der führenden Nationen für elektrische Mobilität bekannt. Das klingt freilich wie eine bemerkenswerte Botschaft, gilt Deutschland selbst doch eher als Nachzügler in diesem Feld. Gerade in Klimafragen hatte Rezo in seinem Video zur "Zerstörung der CDU" die Partei scharf kritisiert.

Rezo ja lol ey

Die Deutung der Zahlen in dem Bericht ist aber nicht sonderlich seriös, finden viele Kritiker, die mittlerweile auf den Tweet reagiert haben. 48.000 Elektroautos sollen in Deutschland neu zugelassen worden sein. Mehr als in Norwegen, wo es 44.000 sind. Ein wirkliches Überholmanöver ist das allerdings nicht.

E-Auto-Quote in Norwegen immer noch 20 Mal so hoch

Die CDU bezieht sich in ihrer Angabe ausschließlich auf diese absoluten Zahlen. Doch wenn man über die Verbreitung von Elektroautos spricht, muss man auch Bevölkerungszahlen und vor allem den Anteil an den Neuzulassungen betrachten. Deutschland hat mit über 80 Millionen Einwohner eine Bevölkerung die etwa 16 Mal so groß ist wie jene von Norwegen (fünf Millionen). Dementsprechend liegt die Marktpenetration von E-Autos im hohen Norden viel höher.

Konkret verfügten zuletzt 56,2 Prozent der neu zugelassenen Pkw in Norwegen über einen elektrischen Antrieb. In Deutschland hingegen waren es lediglich 2,6 Prozent. Das bedeutet zwar eine Steigerung vom Vorjahreswert von 1,8 Prozent, der Vergleich relativiert das "Überholmanöver" allerdings stark.

"Enkeltrick-Mathe"

Für viele Beobachter war der CDU-Tweet ein gefundenes Fressen. Die Partei musste sich allerlei Vorwürfe gefallen lassen. Die Nachricht sei "erbärmlich" gewesen, nahe an "Fake News" und überhaupt solle die CDU ihre Social-Media-Accounts löschen, heißt es etwa. Und manche erinnern natürlich auch an die Causa Rezo. "Hier gibt’s was für dein nächstes Video", weist ein Nutzer den Youtuber hin: "CDU macht auf Klima mit Enkeltrick-Mathe."

Der Fauxpas zeigt jedenfalls Defizite im Umgang mit Twitter und Co. Denn längst werden Botschaften von Politikern und Prominenten in kurzer Zeit von Medien und anderen Nutzern auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Eine Erfahrung, die etwa US-Präsident Donald Trump, der dafür bekannt ist, es auf sozialen Medien mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen, regelmäßig machen muss. (gpi, 01.09.2019)