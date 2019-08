Der Eingang des Hotels soll oben am Kliff sein. Unten in der Felswand sind neue Suiten auf drei Ebenen und ein Loungebereich geplant. Auf jeder Ebene führt ein gemeinsamer Balkon ins Freie. Auch die Freiflächen ragen vom Fels in den Fjord und sollen ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Nur für Schwindelfreie! (red, xx.8.2019)

Link

hayriatak.com

Zum Thema

Infinity-Pool auf Londoner Hochhaus: Schwimmen und Staunen