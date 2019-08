Das Biomassekraftwerk in Simmering steht bis auf weiteres still. Foto: Reuters

Wien – Seit Mittwochabend steht das Biomassekraftwerk in Simmering still. Das größte Kraftwerk seiner Art in Österreich zählt zu einem jener Standorte, deren Förderung heuer ausgelaufen ist. Die Anlage war zuletzt nur wirtschaftlich, weil Wien-Energie als Betreiber rund zehn Cent pro Kilowattstunde an Förderungen erhielt.

Der vorläufige Stopp des Kraftwerks sorgt bei ÖVP und FPÖ für heftige Kritik. Das Herunterfahren des Standorts in Simmering würde eine "rot-grüne Klima-Scheinheiligkeit entlarven", sagte der blaue Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer Aussendung. Er schiebt die Schuld auf die rote Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima, die eine zeitgerechte Fortsetzung der Finanzierung verabsäumt habe, so Nepp.

"Verheerendes Zeichen"

Ähnliche Worte kamen seitens der Wiener Volkspartei. Den Stillstand in Simmering habe "allein die SPÖ Wien zu verantworten", heißt es in einer Aussendung. "In Zeiten des Klimawandels ein verheerendes Zeichen." Auch das Umweltministerium kritisierte das Abdrehen: Nach Angaben des Ministeriums sei der Schritt "vermeidbar gewesen". Die Rahmenbedingungen für den Weiterbetrieb seien von Türkis-Blau "zeitgerecht und ordnungsgemäß" geschaffen worden.

Ganz anders sieht man die Lage im Büro von Umweltstadträtin Sima. "Das ist die Situation, vor der wir aufgrund des Vorgehens der ehemaligen Ministerin Köstinger immer gewarnt haben", sagt ein Sprecher. Statt einer "bundesweit einheitlichen, schnellen Regelung" würde es nun ein Biomassegrundsatzgesetz und neun Ausführungsgesetze geben, die in Brüssel notifiziert werden müssen. Dieser Schritt sei notwendig, um abzusichern, dass das Ländergesetz dem EU-Recht entspricht, heißt es aus Simas Büro.

Gesetz soll im August fertig sein

Würde die Notifikation – die bis zu 1,5 Jahre in Anspruch nehmen kann – nicht eingeholt werden, könnte es laut dem Sprecher zu Rückforderungen kommen und damit im schlimmsten Fall zur Zahlungsunfähigkeit der Kraftwerkbetreiber. Derzeit arbeite man jedenfalls "auf Hochtouren", um das Gesetz noch im August fertigzustellen. Wann das Kraftwerk wieder in Betrieb gehen kann, sei derzeit nicht absehbar.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Biomasseförderung zu einem Hickhack zwischen ÖVP und SPÖ führt. Im März scheiterte die von Türkis geplante Novelle des Ökostromgesetzes an einem SPÖ-Veto im Bundesrat. Wenig später verkündete Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger, weitere Förderungen durch ein einfachgesetzliches Grundsatzgesetz durchzusetzen.

Keine Jobs gefährdet

Auch beim Kraftwerk selbst weiß man nicht, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. "Wir haben abgedreht, weil es keine Nachfolgeförderung gibt", sagt eine Wien-Energie-Sprecherin. "Wir können das Kraftwerk jetzt nicht wirtschaftlich betreiben." Auch künftig sei eine Förderung von 10,2 Cent je Kilowattstunde notwendig, um wirtschaftlich rentabel arbeiten zu können, heißt es bei Wien-Energie.

Ex-Ministerin Köstinger hatte in der Vergangenheit wiederholt davor gewarnt, dass ein Stopp der Förderverlängerung zu einem massiven Arbeitsplätzeverlust führen könnte. Das sei – zumindest in Simmering – nicht der Fall, betonte die Sprecherin. Bisher wurde das Biomassekraftwerk von Mitarbeitern am Standort mitbetreut. "Es sind keine Arbeitsplätze in Gefahr", versicherte man dem STANDARD.