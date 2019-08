120 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des Jahres investiert

"3" (und seine Konkurrenz) investieren in 5G. Foto: Hutchison 3

Der Mobilfunkanbieter "3" hat im ersten Halbjahr seine Kundenzahl um 1,3 Prozent auf 3,9 Millionen erhöht. Der Umsatz lag konstant bei 425 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um sieben Prozent auf 180 Millionen, ebenso das Betriebsergebnis (Ebit) auf 113 Millionen.

Rückgang von Einmaleffekten

Die Tochterfirma des chinesischen Mischkonzerns Hutchison führt den Ergebnisrückgang auf den Wegfall positiver Einmaleffekte zurück. Der Zuwachs bei der Kundenzahl – wobei Anbieter die das "3"-Netz benutzen und SIM-Karten in Maschinen nicht mitgerechnet wurden – sei auf die Angebote für Internet zu Hause, eine erfolgreiche Weihnachtsaktion und einen Anstieg im Geschäftskundensegment zurück zu führen.

Investitionen verdreifacht

"3" hat in den ersten sechs Monaten die Investitionen in die nächste Mobilfunkgeneration 5G deutlich nach oben gefahren. Der Betrag wurde im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 verdreifacht und schlug sich mit 120 Millionen Euro in den Büchern nieder. (APA, 1.8.2019)