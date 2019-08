Richard Schmitt heuert bei oe24.at und oe24.tv an. Foto: apa, Punz

Wien – Richard Schmitt, der in den vergangenen Jahren als Chefredakteur das Onlineportal krone.at aufgebaut hat, wechselt mit 1. September als neuer Chefredakteur zu oe24.at und oe24-tv. Schmitt. Er soll dort "die Marktoffensive der oe24-Gruppe verstärken", heißt es. Am Mittwoch berichtete DER STANDARD, dass er die "Kronen Zeitung" verlässt.

Niki Fellner, Chefredakteur der Mediengruppe Österreich und oe24-Geschäftsführer: "Die Verpflichtung von Richard Schmitt ist ein wichtiger Schritt in der neuen Marktoffensive der oe24-Gruppe. Wir wollen in den nächsten zwei Jahren sowohl in Print – in der verbreiteten Auflage – als auch online – in den Visit- und User-Zahlen – zum Marktführer werden."

"Dieser Neubeginn im starken oe24-Team macht schon jetzt Riesenfreude – mit Innovation und neuen Ideen sind die Ziele, oe24.at und oe24.tv an die Spitze des heimischen Medienmarkts zu bringen, bald erreichbar. Und oe24.tv zeigt schon jetzt täglich, wie die Bedeutung von tatsächlich unabhängigen Medien in unserem Land steigt", sagte Richard Schmitt über seinen neuen Job. (red, 1.8.2019)