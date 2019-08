"The Information": Konkurriert mit Apple, Nvidia, Google, Amazon und Co – Gespräche mit Streaminganbietern angeblich gestartet

Facebook plant angebliche eine eigene TV-Box. Sie soll noch heuer – voraussichtlich im Oktober – erscheinen. Das berichtet das Investigativportal "The Information". Das Unternehmen habe sich bereits an Neflix, Disney und weitere Medienunternehmen gewandt, um ihre Streamingangebote auf dem Gerät anzubieten. Dieses soll auch dazu genutzt werden, um Videogespräche über den Fernseher zu führen. Dafür plane man ,dieselbe Technologie zu nutzen wie bereits bei dem Smart-Speaker mit Kamera "Portal". Das Gerät ist dazu gedacht, beispielsweise in der Küche aufgestellt zu werden und dann Gespräche zu führen.

Codename "Catalina"

Die neue TV Box trage vorerst den Codenamen "Catalina" und bekommt auch eine eigene Fernbedienung. Demnach ähnelt sie anderen TV-Boxen wie Apple TV und dem Nvidia Shield. Neben Netflix und Disney sollen auch Amazon, Hulu und HBU angesprochen worden sein. Erste Gerüchte zu dem Projekt gab es bereits 2018, damals berichtete das Medienportal "Cheddar" darüber.

Keines der erwähnten Unternehmen – inklusive Facebook selbst – wollte den Bericht von "The Information" kommentieren. Unklar ist, ob das Gerät ein eigenes Betriebssystem nutzen wird oder auf Android setzt. Jedoch dürfte Facebook Interesse daran haben, jene seiner Apps, die eine Videokommunikation erlauben, zu inkludieren – also Facebook und Whatsapp. (red, 1.8.2019)