Grant Thompson in seiner Werkstatt und seinem Element. Foto: Youtube/King of Random

Was passiert, wenn man "den Ozean kocht"? Wie öffnet man eine Kokosnuss ohne Werkzeug? Wie sprengt man Dinge mit Schallwellen? Solchen und ähnlichen Fragen ging der kanadische Youtuber Grant Thompson, besser bekannt als "King of Random", auf seinem Kanal nach.

Seine Fans hat nun eine traurige Nachricht erreicht. Thompson ist im Alter von 38 Jahren bei einem Paragleiter-Unfall verstorben.

The King of Random

Mit Paragleiter abgestürzt

Der Vorfall trug sich bereits am 29. Juli zu. Genaue Angaben zu seinem Absturz gibt es nicht. Er war an diesem Tag mit seinem Schirm im US-Bundesstaat Utah unterwegs. Nachdem er von dem Ausflug nicht wie geplant am Abend zurückgekehrt war und nicht erreicht werden konnte, wurde am eine Suche initiiert. Am nächsten Tag wurde er über den bei sich getragenen GPS-Sender lokalisiert und tot aufgefunden. Die behördliche Untersuchung des Falles läuft noch.

Vom Piloten zum Bastelkönig

Thompson war über ein Jahrzehnt als Pilot tätig, arbeitete danach im Immobiliengeschäft, ehe er 2010 schließlich seinen Youtube-Kanal eröffnete, der zuletzt über elf Millionen Abonnenten hatte. 2017 begann er, sich selbst stärker aus dem Rampenlicht zurück zu ziehen und brachte zuerst Nate Bonham und später Calli Gade als weitere Moderatoren ins Team, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Er leitete aber weiterhin das Unternehmen und war ins Tagesgeschäft eingebunden.

The King of Random

Seine teilweise explosiven Experimente brachten ihm auch Schwierigkeiten mit den Behörden ein. 2018 drohte ihm wegen dem unerlaubten Besitz gefährlicher Geräte gar eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Die Anklage wurde allerdings aufgrund eines Deals mit den Behörden auf fahrlässiges Verhalten zurückgestuft, zudem sollte ihm ein Urteil erspart bleiben, so er sich 18 Monate lang nichts zuschulden kommen ließ und seine Zuseher über die körperlichen Gefahren und rechtlichen Risiken mit Experimenten, wie er sie praktizierte, unterrichtete.

Thompsons Fans reagierten entsetzt auf die traurige Botschaft vom Ableben des Videomachers. Auf Youtube und anderen sozialen Netzwerken hinterließen sie zahlreiche Trauerbekundungen. Ob der Kanal weitergeführt werden wird, ist noch unklar. Der Youtuber hinterlässt seine Frau und vier Söhne. (gpi, 01.08.2019)