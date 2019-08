Würden Sie gern wie im Film "Zurück in die Zukunft" in die Vergangenheit und Zukunft reisen können? Foto: 1985 Universal

Heutzutage ist es ein Leichtes, die Welt zu erkunden. Hat man genügend Geld und Zeit, gibt es kaum einen Ort, an den man nicht per Flugzeug in wenigen Stunden oder Tagen gelangt. Dennoch reist man immer mit der Zeit, selbst wenn man in unterschiedlichen Zeitzonen verweilt. In die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen ist trotz vieler Filme, die uns das Gegenteil vor Augen führen, nicht möglich, auch wenn es sich für manche so anfühlt:

Würden Sie gern zeitreisen können?

Einen Abstecher ins alte Rom, zu den Dinosauriern, ins Mittelalter oder doch lieber in die Zukunft: Welche Epoche würden Sie sich gerne näher ansehen? Gäbe es keine Option auf eine Rückkehr in die Jetztzeit, würden Sie dennoch in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Würden Sie lieber als passiver Beobachter durch Raum und Zeit reisen, oder würden Sie den Lauf der Dinge durch Ihre Präsenz gern beeinflussen können? (mawa, 5.8.2019)