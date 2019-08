Damit "Death Stranding" fertig wird, hat Studiochef Kojimo massive Überstunden angekündigt. Foto: "Death Stranding"

Death Stranding erscheint am 8. November 2019 für Playstation 4. Bis zum Release des Games werden die Entwickler wohl massiv Überstunden einlegen. So kündigte Hideo Kojima, Schöpfer von Death Stranding und Studiochef an, dass man sich zurzeit "in der Crunch-Phase" befinde. Unter "Crunch" versteht man in der Branche massive Überstunden, damit ein Game rechtzeitig fertig wird. 100-Stunden-Wochen sind so durchaus möglich.

"Pass auf deine Mitarbeiter auf"

Kojimas Ankündigung wird von vielen Spieleentwicklern kritisch gesehen. Auch Fans zeigten sich besorgt. "Ich denke, dass es viele Menschen akzeptiert hätten, wenn das Spiel verschoben wird und die Entwickler eine gesunde Work-Life-Balance beibehalten können", twitterte etwa ein User. "Pass auf deine Mitarbeiter und dich selbst auf. Wir würden eher eine Verschiebung akzeptieren, als dass jemand durch 'Crunch' leiden muss", merkt ein weiterer Nutzer an.

Lieber das Spiel verschieben

Generell ist der Tenor, dass die japanische Spieleschmiede das Projekt verschieben soll, anstatt die eigenen Mitarbeiter mit massiven Überstunden zu belasten. War "Crunch" früher ein unbeachteter Nebeneffekt bei der Entwicklung von Games, rückt das Thema immer mehr in den Fokus. Dass in einer milliardenschweren Industrie bei bekannten Studios wie Rockstar Games, BioWare, Treyarch, Netherrealm, Epic Games und Co. teils prekäre Arbeitsverhältnisse herrschen, sehen viele Konsumenten mittlerweile kritisch.

PlayStation

Worum geht es eigentlich bei dem Game?

Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojimo will mit Death Stranding ein außergewöhnliches Game bieten. Bislang gab es allerdings nur verwirrende Trailer, die kaum etwas zu dem Spiel verraten haben. Laut Kojima bekommen Spieler "ein Actionspiel völlig neuen Typs" geboten. Mehr wurde bislang nicht verraten. Auch die Trailer zeigten äußerst spartanisches Gameplay, bei dem der Protagonist Norman Reedus im Grunde nur wandert und mit einem futuristischen Motorrad herumfährt. (red, 1.8.2019)