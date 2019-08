Piero Bordin, 1947 in Wien geboren, hat an der Angewandten studiert und multimediale Kunstprojekte im In- und Ausland realisiert. 1989 gründete er Art Carnuntum und ist dessen Intendant.

Programm im Aphitheater Petronell/Carnuntum:

Fest: "Aus Mythen geboren" 3.8., 19.30; Premieren Shakespeare‘s Globe Theatre London: "The Comedy Of Errors", 9.8., 19.30; "Twelfth Night", 10.8., 14.00; "Pericles", 10.8., 19.30; Schattentheater-Eigenproduktion "Die erkannten Unerkannten" 14.8., 21.00; "The Summit/Der Gipfel", 23.8., 21.00; Karten: tickets@artcarnuntum.at

