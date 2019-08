Heimat Wien hat für die Dachmarke "G’spritzter" von Österreich Wein Marketing die diesjährige Sommerkampagne gestaltet. Unter dem Motto: "Mehr braucht es nicht. Wasser & Wein aus Österreich" wurden Out of Home Sujets gestaltet, die österreichweit und in Social Media Kanälen zu sehen sind.

Foto: heimat wien

"Wir wollten den G’spritzten als das Sommergetränk Österreichs positionieren, das in jeder Situation passt und im Sommer einfach nicht fehlen darf. Ein Klassiker, der immer im Trend bleibt und sich gegen diverse, neue Modegetränke immer wieder durchsetzt: pur, österreichisch und nur aus Wasser & Wein.", sagt Georg Feichtinger, Geschäftsführer Heimat Wien.

Neben dem Gesamtauftritt, der auch Radio umfasst, wurde gemeinsam mit Hermes (bekannt unter anderen aus dem ORF-Format "Willkommen Österreich") das Contentformat "Spritz & Tour" entwickelt.

G'spritzter

(red, 1.8.2019)