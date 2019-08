Was ist los in Wien und anderswo? Von Lunz am See über Impulstanz bis Techno am See

GANZES WOCHENENDE

In Lunz begunnt’s: Dort findet am See das Musikfestival und Symposion More Ohr Less statt, beziehungsweise sein zweiter Teil. Der erste ist in Baden über die Bühne gegangen. "Hoffnung" lautet das diesjährige Motto – denn die stirbt bekanntlich zuletzt. Konzerte, Kunst, Lesungen und Diskussionsrunden fügen sich zu einem lauschigen Ganzen; am Freitag ist zum Beispiel der Schauspieler, Komponist und jüngste Charlie-Chaplin-Spross Christopher James Chaplin vor Ort.

An der Frauenquote könnte man in Lunz noch arbeiten, da herrscht nämlich less statt more, aber sonst: Empfehlung! Überhaupt sollte hier ein kleines Lob der sommerlichen Minifestivals in den Bundesländern eingeschoben werden, die vielerorts von fleißigen Kulturvereinen ausgerichtet werden und zum kulturellen Landleben beitragen. In Wien findet wieder das Lost Social Festival statt, das der avancierten elektronischen Musik frönt. Wir hören live von Âme aus Berlin und von ca. 30 DJs, die sich zwischen Techno, House und EBM tummeln.

FREITAG, 2.8.

Pop-Trash und Techno gibt es wie immer bei F*cken Plus im Werk, im impulsbetanzten Vestibül ist heute FM4 Friday. Die Elektroniker Slack Hippy und Sebastian Schlachter schieben Dienst.

SAMSTAG, 3.8.

Die Bliss-Partys sind unter anderem bekannt für wechselnde, oft skurrile Locations. Das erste Mal begibt man sich nun zum Feiern sogar aufs Wasser. "Das totale Schiff" legt heute auf dem Attersee beim Perspektiven-Festival ab; Die Crew besteht aus den DJs Angel, Therese Terror, Hauswein und Fauna. Bliss Ahoi! See ohne Schiff gibt es im Strandbad Millstatt. FM4 präsentiert den Event Techno am See mit Patrick Pulsinger, Roman Weber und anderen.

Zurück in Wien stehen die Zeichen auf Impulstanz. Im Vestibül ist heute das Label Affine Records dran; es entsendet mit Zanshin seine House-Abteilung. Unterstützt wird sie von Sam Irl. Zum Schluss ganz anderes: In der Fledermaus wird unter dem Motto Junge Roemer ein Sommerfest gefeiert. Freunde guter alter Zeiten finden sich dort zum Soundtrack des Nationalhelden Falco ein. (Amira Ben Saoud, 2.8.2019)