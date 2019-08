Foto: Netflix

Es wird wieder ernst an der Liberty High: Am 23. August geht die Serie "Tote Mädchen lügen nicht" (OT: "13 Reasons Why") in die dritte Saison. Netflix schickt dazu den aktuellen Trailer voraus.

Wieder wird die Geschichte aus der Sicht Hannah Bakers erzählt, die Suizid beging und von ihr selbst besprochene Tonbänder hinterließ, auf denen sie erzählt, was sie zur Tat getrieben hat.

"Ich sag Ihnen was über die Liberty High", leitet sie im Trailer ein. "Sie sind durch ihre Geheimnisse verbunden. Verbunden und für immer verändert. Die Wahrheit ist: Unter den richtigen Umständen und der richtigen Motivation könnte es jeder gewesen sein."

Netflix

(Achtung, es folgen Spoiler) Der Plot laut Netflix: "Acht Monate sind vergangen seit Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin und Zach Tyler daran hinderten, sein grausames Vorhaben beim Spring Fling-Ball in die Realität umzusetzen. Nun müssen sie es schaffen, die geplante Tat zu vertuschen und Tyler dabei zu helfen, wieder gesund zu werden. Doch nach dem turbulenten Homecoming-Footballspiel verschwindet plötzlich ein Spieler und Clay steht unter Verdacht.

Ein Außenstehender hilft dabei, die Untersuchungen der Polizei zu überstehen, die die dunkelsten Geheimnisse der Gruppe offenlegen könnten. In der dritten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht steht alles auf dem Spiel, denn auch gut gemeinte Handlungen können weitreichende Konsequenzen haben."

Erst vor kurzem entfernte Netflix eine umstrittene Suizidszene aus der ersten Staffel der Serie. Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung reagierte der Streamingdienst auf Kritik von Wissenschaftern und Psychologen und entfernte die Darstellung des Suizids von Protagonistin Hannah Baker (Katherine Langford). Stattdessen ist laut "Hollywood Reporter" nur noch zu sehen, wie Hannah sich selbst im Spiegel anschaut – danach wird zu ihren Eltern umgeschnitten. Der Akt des Suizids selbst ist nicht mehr zu sehen.

Die Serie ist umstritten, eine Studie belegte einen eindeutigen Anstieg von Suiziden in den USA. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, sollen noch zwei weitere Staffeln folgen. Mit der fünften Saison soll aber endgültig Schluss sein.



Hauptrollen übernehmen wieder Dylan Minnette als Clay Jensen, Brandon Flynn als Justin Foley, Justin Prentice als Bryce Walker sowie Alisha Boe (Jessica Davis). Die Hannah-Baker-Darstellerin Katherine Langford ist nicht mehr dabei.

Showrunner ist Brian Yorkey (Gewinner: Tony Award, Pulitzer Preis). Ausführende Produzenten sind Brian Yorkey, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Selena Gomez und Joy Gorman. 13 Folgen zu je 60 Minuten. (red, 1.8.2019)

Hören Sie zu "13 Reasons Why" den Suizidforscher Thomas Niederkrothenthaler im STANDARD-Podcast-Gespräch. Er übt im auch an der zweiten Staffel der Netflix-Serie massive Kritik: