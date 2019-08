Valery Tscheplanowa als "Buhlschaft" und Tobias Moretti als "Jedermann" 2019. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg/Wien – Zum hundertjährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele im Jahr 2020 wird der ORF den "Jedermann" mit "großer Wahrscheinlichkeit" live zeigen, sagte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

In dem Interview kündigt er außerdem an, dass die ORF-"Radiothek", die Teil des geplanten ORF-Players werden soll, im Herbst starten wird. Geplant ist, dass man sich mit seinem GIS-Code registrieren muss, um den ORF-Player nutzen zu können, sagte Wrabetz. Wie berichtet, gab es Ende 2018 dafür grünes Licht von der Bundeswettbewerbsbehörde. Die Plattform radiothek.orf.at soll als zentrale Drehscheibe fungieren, um alle ORF-Radioangebote zentral zu bündeln – live und on demand. (APA, red, 1.8.2019)