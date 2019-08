Die Airline hat im Gegensatz zu anderen Billigfluggesellschaften in Wien einen Kollektivvertrag für die fliegenden Mitarbeiter. Foto: reuters

Der irische Billigflieger Ryanair hat der Belegschaft der österreichischen Tochter Lauda mit Jobabbau gedroht. Vom fliegenden Personal werden Zugeständnisse und mehr Effizienz verlangt: Gibt es dazu bis 14. August keine Vereinbarung, gehen 30 Jobs verloren – außerdem will Ryanair dann eigene, billiger betriebene Maschinen in Wien stationieren.

Aus einem internen Rundschreiben von Lauda-Geschäftsführer Andreas Gruber an die Belegschaft ("Important Business Update"), aus dem der Kurier und die Plattform Austrian Aviation Net zitierten, geht hervor, dass Lauda die Produktivität verbessern müsse, sonst würde die Airline scheitern.

Die Heimatbasis Wien erwirtschafte ihre Verluste auf Grund der hohen Kosten kombiniert mit einem niedrigen Produktivitätsniveau. Deshalb sei die Aufstockung der Flotte (derzeit 20 Airbus) um vier Flugzeuge für den Winter 2019 fraglich.

Selbst regeln

Zudem drohen die Iren den Österreichern mit einer eigenen Basis in Schwechat: Sollten die notwendigen Maßnahmen nicht durchgesetzt werden, werde das geplante Wachstum von Ryanair selbst übernommen. Man werde eine Basis in Wien etablieren und vier Boeing-Flugzeuge überstellen, die billiger betrieben werden könnten als die Lauda-Flotte.

Lauda flog im Vorjahr knapp 140 Mio. Euro Anlaufverlust ein. Der sei von Ryanair durch Darlehen ausgeglichen worden, daran wird in dem Schreiben auch erinnert. Andernfalls wäre Lauda liquidiert worden und alle Jobs wären verloren gegangen.

Die Airline hat im Gegensatz zu den anderen Billigfluggesellschaften in Wien einen Kollektivvertrag für die fliegenden Mitarbeiter. Gründer Niki Lauda hatte selbst mitverhandelt. Lauda beschäftigt 790 Mitarbeiter, davon 450 in Österreich.

Teurer Kollektivvertrag

Genau dieser Kollektivvertrag könnte, so schreibt die Plattform Aviation Net, für Lauda nun zu teuer geworden sein. Für eine Flexibilisierung der Dienstpläne ist allerdings die Zustimmung des Betriebsrats und somit der Belegschaft notwendig.

Die Gewerkschaft vida in Wien ist über die Vorgehensweise entrüstet. Dort war am Donnerstag von "sozialpartnerschaftlicher Unart" die Rede. "Wir sind empört, in welcher Art und Weise die Aufforderung zu KV-Änderungen und -Verhandlungen an den Betriebsrat und die Belegschaft seitens der Lauda-Geschäftsführung kommuniziert wurde", erklärte Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, den per Rundschreiben der Ryanair-Tochter Lauda angedrohten Personalabbau.

Solche Unarten könnten nur in Branchen vorkommen, die keinen Branchenkollektivvertrag hätten. Erneuert wurde heute die Forderung an die Wirtschaftskammer, für das Bordpersonal der Fluggesellschaften einen solchen Branchen-KV zu verhandeln, der für alle Marktteilnehmer gleiche Spielregeln garantiere.

Mehr Einkommen gefordert

Bei den Airlines mit Basis in Wien sähen alle Kollektivverträge Gehaltsmodelle vor, deren Höhen an die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden gekoppelt seien. Vor allem bei Lauda sei dieses Modell überproportional stark ausgeprägt, so die vida. Allerdings seien die Beschäftigten bei der Höhe ihres Einkommens vollständig von den im Dienstplan zugeteilten Flugstunden abhängig. Von der Zahl der tatsächlich gearbeiteten Stunden hänge schließlich die Höhe des Gehalts ab.

Inhaltlich stehe die Gewerkschaft sachlichen Gesprächen durchaus ergebnisoffen gegenüber. Es mache aber immer noch der Ton die Musik. Wenn die Produktivität der Beschäftigten auf sinnvolle Weise gesteigert werden solle, bedeute das für das Personal auch mehr Einkommen, erwartet die Gewerkschaft. In einem ersten Schritt werde dazu der Betriebsrat die Gespräche mit der Geschäftsführung suchen. Die Arbeitnehmervertretung machte heute aber auch darauf aufmerksam, dass die angedachten Regelungen des Unternehmens nicht ohne KV-Änderungen funktionieren werden. (APA, 1.8.2019)