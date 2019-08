Schon ab Freitag werden wieder Gäste empfangen, das Schwesterlokal Brickmakers in Neubau wird verkauft

Das Charlie P's ist für seine große Bierauswahl bekannt. Foto: conrad seidl

Wie der "Kurier" berichtet, soll das in die Insolvenz geschlitterte Pub Charlie P's auf der Währinger Straße in Wien am Freitag wieder aufsperren. Vermieter des Lokals ist die Ottakringer Brauerei. Deren Geschäftsführer gab nun bekannt, dass mit Ronan Smith, einem langjährigen Mitarbeiter des Charlie P's, ein neuer Pächter gefunden wurde.

Vor zwei Wochen hatte der STANDARD berichtet, dass am Handelsgericht ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Verbindlichkeiten lagen laut Schuldnerangaben bei rund 800.000 Euro – darunter offene Bierrechnungen in der Höhe von rund 100.000 Euro sowie Mietschulden.

Trockene Sommer

Als Grund für die finanziellen Probleme machte der langjährige Betreiber Brian Patton deutliche Umsatzrückgänge infolge der sehr heißen Sommermonate in den Vorjahren verantwortlich.

Das ebenfalls betroffene Schwesterlokal Brickmakers in der Zieglergasse in Wien-Neubau wird laut Medienberichten verkauft. (red, 1.8.2019)