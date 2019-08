Die Prinzessin mit ihrem Mann, Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, im Jahr 2008.

Foto: APA/AFP/KARIM SAHIB

In ihrem aufsehenerregenden Kampf um das Sorgerecht und gegen die Zwangsehe – der STANDARD berichtete – hat Prinzessin Haya von Jordanien nun Zuspruch von ihrem Bruder erhalten. Prinz Ali bin al-Hussein veröffentlichte am Mittwochabend auf Twitter ein Foto von sich und seiner Schwester, die er als "mein Ein und Alles" bezeichnet.

Alis Twitter-Beitrag ist einer der ersten öffentlichen Kommentare des jordanischen Königshauses zu dem beispiellosen Rechtsstreit, den Prinzessin Haya mit ihrem Ehemann, dem Emir von Dubai, vor einem Londoner Gericht austrägt.

Schutz beantragt

Die 45-jährige Prinzessin hatte nach ihrer Flucht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Großbritannien den Schutz vor Zwangsehe und das Sorgerecht für ihre beiden Kinder beantragt. Am Mittwoch kündigte ein Richter eine Anhörung im November an. Hayas Mann, der 70-jährige Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, beantragte bei dem Gericht in London die Rücksendung der Kinder nach Dubai. Hunderte Sympathisanten erklärten auf Twitter ihre Solidarität mit Haya.

Die Halbschwester des jordanischen Königs Abdullah II. ist seit 2004 mit Scheich Mohammed, der auch Regierungschef von Dubai ist, verheiratet. Sie ist die sechste Frau des Emirs, der Schätzungen zufolge mehr als 20 Kinder hat. (APA, 1.8.2019)