Container aus China im US--Hafen Tacoma. Foto: AP/Ted S. Warren

Washington – US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importwaren im Volumen von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Die Abgaben würden vom 1. September an fällig, erklärte Trump am Donnerstag auf Twitter.

Davon ausgenommen sind demnach jene Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar, für die bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent gelten. Der Präsident erklärte, die Handelsgespräche mit der Volksrepublik würden fortgesetzt. "Wir freuen uns darauf, den positiven Dialog mit China über eine umfassende Handelsvereinbarung fortzusetzen", so Trump. Er habe das Gefühl, dass beide Länder eine glänzende gemeinsame Zukunft hätten.

Handelsgespräche ohne Durchbruch

Am Mittwoch waren die erst jüngst wieder aufgenommenen Handelsgespräche ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Die beiden größten Wirtschaftsmächte haben sich bereits gegenseitig mit milliardenschweren Zöllen überzogen, was die Weltwirtschaft bremst. Trump wirft China Dumpingpreise, Technologiediebstahl und andere unfaire Handelspraktiken vor.

Die Volksrepublik weist die Anschuldigungen zurück. Die Regierung in Peking kritisiert zudem geschäftliche Beschränkungen für chinesische Konzerne in den USA wie für den Netzwerkausrüster Huawei, gegen den die Regierung in Washington Sicherheitsbedenken vorbringt. Zuletzt hatte es eine Ruhepause in dem Konflikt gegeben, der Chinas Wirtschaft immer stärker trifft. (red, Reuters, 1.8.2019)