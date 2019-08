Zyprioten schlagen die Shamrock Rovers mit 3:1 nach Verlängerung. Hinspiel am 8. August in Wien

Limassol jubelt, weil sie gegen die Austria spielen dürfen. Oder weil sie weiter sind. Foto: AP Photo/Petros Karadjias

Nikosia – Die Wiener Austria trifft in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League auf Apollon Limassol. Die Zyprioten gewannen am Donnerstag das Zweitrunden-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen die Shamrock Rovers mit 3:1 nach Verlängerung und sorgten damit nach dem 1:2 im ersten Match in Irland noch für die Wende. Das entscheidende Tor erzielte Adrian Sardinero Corpa in der 101. Minute.

Beide Teams hatten zu diesem Zeitpunkt nur noch zehn Kicker auf dem Platz. Bei Limassol wurde Fotis Papoulis in der 67. Minute ausgeschlossen und fehlt dadurch zumindest im Hinspiel gegen die Austria am 8. August in Wien. Die Retourpartie steigt eine Woche später auf Zypern. (APA, 1.8.2019)