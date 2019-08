Bei einer Explosion in Bangkok wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei untersucht derzeit, was passiert ist. Foto: APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

In Bangkok, wo derzeit ein Treffen der Außenminister der ASEAN-Staaten (Verband Südostasiatischer Nationen) ausgetragen wird, ist es zu drei Explosionen gekommen. Bei dem Treffen sind auch der US-Außenminister Mike Pompeo und Topdiplomaten aus Russland sowie China anwesend.

Die thailändische Regierung sprach am Freitag von Vorfällen mit Bomben. Der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha verurteilte die Tat und habe laut Regierungssprecher Narumon Pinyosinwat eine "sofortige Untersuchung" der Explosionen angeordnet. "Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft." Die Bevölkerung solle nicht in Panik geraten.

Nach Angaben von Rettungskräften wurden bei einer Explosion außerhalb des Stadtzentrums zwei Frauen verletzt. Augenzeugen berichten von weiteren Verletzen. Laut der Polizei gab es zudem eine Detonation im Stadtzentrum und eine weitere Explosion. Die Sicherheitskräfte gehen von einer selbst hergestellten Bombe aus.

Festnahmen wegen Fake-Bomben

Am Donnerstag hat die thailändische Polizei bereits zwei Fake-Bomben in der Nähe des Außenministertreffens gefunden. In diesem Zusammenhang wurden zwei Männer festgenommen. (APA, reuters, 2.8.2019)