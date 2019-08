US-Präsident Donald Trump behauptet, ihm bereiteten die erneuten Raktentests keine Sorgen: "Ich denke, es ist absolut unter Kontrolle." Zu Kurzstreckenraketen habe er zudem keine Vereinbarung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un getroffen. Foto: AP/Evan Vucci

Nordkorea hat am Freitag früh (Ortszeit) nach südkoreanischen Angaben erneut zwei Kurzstreckenraketen von seiner Ostküste abgefeuert. Dies sei bereits der dritte Raketentest innerhalb weniger Tage gewesen, verlautete aus dem südkoreanischen Generalstab in Seoul, wie die Agentur Yonhap berichtete. "Wir verfolgen die Lage, sollte es weitere Abschüsse geben, und bleiben in Bereitschaft", hieß es.

Bereits in der Vorwoche hatte Nordkorea Raketen abgefeuert. Die Führung in Pjöngjang stellte dies als Reaktion auf Militärübungen Südkoreas dar. Zwei weitere Raketen am Mittwoch wurden von Pjöngjang als Test eines neuen Raketenstartsystems dargestellt, das nach Angaben der Staatsagentur KCNA eine Schlüsselrolle für militärische Bodenoperationen einnehmen soll.

Provokation der USA

Nordkorea-Experten sind der Ansicht, dass die Raketentests vor allem eine Botschaft an die USA richten. "Die Provokationen sind sorgfältig kalibriert. Nordkorea wird weiter eskalieren, solange die USA bei den Denuklearisierungsverhandlungen nicht ihre Position verändern", sagt Go Myong-hyun von der Seouler Denkfabrik Asan Institute.

UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea – das mehrfach Atomwaffen getestet hat – die Starts von ballistischen Raketen kurzer, mittlerer und langer Reichweite. Solche Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf befördern können.

Trump nicht besorgt

US-Präsident Donald Trump ist aber offenbar nicht besorgt wegen der jüngsten Raketentests in Nordkorea. "Es waren Kurzstreckenraketen", sagte der Republikaner am Donnerstag in Washington. Er habe zu diesen Reichweiten keine Vereinbarung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un getroffen. "Ich habe kein Problem. Wir werden sehen, was passiert." Auf die Frage, ob Kim ausloten wolle, wie weit er gehen könne, sagte Trump: "Ich denke, es ist absolut unter Kontrolle."

Das japanische Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, die neuen Teste hätten keine Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Keines der Geschosse habe japanische Gebiete erreicht.

Nordkorea ist wegen seiner Raketentests und seines Atomprogramms international weitgehend isoliert und mit Sanktionen belegt. Die USA drängen auf Gespräche über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel. (APA, 2.8.2019)