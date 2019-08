Hängematten-Yoga in Scottsdale, USA

Die International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) hat Scottsdale zur "Top-Golfdestination Nordamerikas 2019" gewählt. Aber neben der beliebten Golfszene hat auch Yoga einen Platz in der Wüstenstadt: Viele Wellness-Resorts denken sich stetig neue Wege aus, den Sport innovativ zu gestalten. So auch das Fairmont Scottsdale Princess' Well & Being Spa: Beim "Aerial Hammock Yoga" lassen sich die Teilnehmer von Stoffhängematten, die an der Decke angebracht sind, völlig schwerelos in die unterschiedlichen Positionen gleiten. Die Bewegungen in der Luft straffen und stärken den Körper.