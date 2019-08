Der Sänger Max Mutzke gewann als Astronaut die Rate- und Singshow "The Masked Singer" auf Pro Sieben. Foto: Pro Sieben

Nach knapp vier Stunden war es so weit: Der Sänger Max Mutzke hat am Donnerstagabend als Astronaut das Finale der ProSieben-Sing-und-Rate-Show "The Masked Singer" gewonnen.

Das Finale sahen in Deutschland 2,67 Millionen der 14- bis 49-Jährigen bei einem Marktanteil von 38,5%. Seit 2010 hat keine Sendung des Privatsenders zur Prime Time mehr einen so hohen Marktanteil geschafft.

Bei den Zuschauern ab zwölf Jahren waren 4,34 Millionen dabei, das entspricht einem Marktanteil von 20,0 Prozent. In der Show singen verkleidete Promis, Jury und Publikum rätseln über deren Identität. Mutze gewann mit den meisten Zuschaueranrufen. Im Finale setzte er sich gegen den Sänger Gil Ofarim durch, der als Grashüpfer verkleidet war. (red, 2.8.2019)