David "Aqua" Wang will künftig mit dem Niederösterreicher "Stompy" spielen

"Aqua" und "Nyhrox" gehen nun getrennte Wege. Der Kärntner will künftig mit dem Niederösterreicher "Stompy" spielen. Foto: Epic Games

Der österreichische Fortnite-Weltmeister David "Aqua" Wang hat sich von seinem norwegischen Teamkameraden "Nyhrox" nur Tage nach dem Event in New York getrennt. Der 17-Jährige will künftig mit dem Niederösterreicher "Stompy" spielen. Dies wurde von dem heimischen E-Sportler auf Twitter bekanntgegeben.

Gemeinsam Weltmeister geworden

Die Entscheidung kommt unerwartet, da "Aqua" mit "Nyhrox" gemeinsam die Weltmeisterschaft gewinnen konnten. Dies brachte den beiden ein Preisgeld von 2,7 Millionen Euro. Im Single-Bewerb nahm der 17-jährige Kärntner dann nur den 96. Platz ein, während "Stompy" auf dem guten 14. Platz landete.

Community kann Entscheidung nicht nachvollziehen

"Nur weil wir die Fortnite-Weltmeisterschaft gewonnen haben, sind wir nicht das beste Duo. Ich denke, dass 'Stompy' und ich besser zusammenpassen und wir haben schon länger darüber geredet", stellte der österreichische E-Sportler klar. Die Entscheidung wird von der Community nicht ganz nachvollzogen, da die beiden Spieler die WM gemeinsam gewinnen konnten.

AQUA

Norweger nun auf der Suche nach einem neuen Team

"Nyhrox" hat sich unterdessen von Team Cooler verabschiedet, bei dem "Aqua" noch verpflichtet ist. Der Norweger ist nun auf der Suche nach einem neuen Team. Die Entscheidung, das Duo aufzulassen, ging offenbar ganz von dem Österreicher aus, der sich laut seinem Teamkollegen "verbessern" wollte. (dk, 2.8.2019)