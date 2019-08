Kultstätte San Siro. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Mailand – Das Mailänder San-Siro-Stadion verliert in der kommenden Saison 2.350 Plätze. Aus Sicherheitsgründen haben die städtischen Behörden sechs Blöcke des Oberrangs geschlossen. Mehrere Zuschauer hatten zuletzt ein Wanken der Tribüne festgestellt, die Feuerwehr untersuchte daraufhin die Statik der Arena.

Die Klubs Inter und AC Milan sowie die Stadt betonten, dass das Stadion sicher sei. Trotzdem wurde die Reduzierung der Zuschauerkapazität beschlossen, was für bei Klubs enorme Einnahmeverluste bedeuten wird. Seit dem Brückeneinsturz in Genua vor einem Jahr mit 43 Todesopfern ist das Thema der Infrastruktursicherheit in Italien besonders heikel.

Planungen für den Bau einer neuen Arena laufen

In Mailand laufen bereits Planungen für den Bau einer neuen Arena. AC und Inter haben im Juli dem Mailänder Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung eines neuen Stadions vorgestellt. Die Investitionen für die neue Arena, die das legendäre San Siro ersetzen wird, werden auf 1,2 Milliarden Euro taxiert.

Der Bau einer neuen Spielstätte sei notwendig, da die Renovierung des bestehenden Stadions zu kostspielig sei, argumentierten die Klubs. Der erste Ring des Stadions war 1926 errichtet worden, der zweite 1960 und der dritte 1990. Das neue Stadion soll in direkter Nachbarschaft des San Siro entstehen. (sid, 2.8.2019)