Beim Epic Games Store fehlen nach wie vor zuhauf Features, obwohl versprochen wurde, diese schon vor Monaten zu integrieren. Foto: Screenshot/GameStandard

Mit dem Epic Games Store will der Fortnite-Hersteller Steam Paroli bieten. Die Milliarden durch das Battle-Royale-Game ermöglichen es dem US-Konzern Exklusivdeals abzuschließen, damit Games für einen bestimmten Zeitraum nur auf der Plattform verfügbar sind. Epic Games steht aufgrund dieser Praxis bereits länger in der Kritik. Zudem ärgern sich Nutzer über den Mangel an Funktionen bei dem Store gegenüber Steam.

Etliche Features noch immer nicht da

CEO Tim Sweeney hatte immer wieder angekündigt, dass man vermehrt Features beim Epic Games Store integrieren werde. Tatsächlich hat die Baustelle offenbar eine geringe Priorität bei der Plattform. So wurden mehrere Features wie etwa Mod-Support, User-Reviews, Wunschlisten und ein Warenkorb bis dato nicht integriert, obwohl diese laut dem Hersteller schon längst Teil des Stores sein sollten.

Epic Games bei Funktion nicht ganz ehrlich

In einer Übersicht finden sich ferner Funktionen, die bereits integriert sein sollen. Auch hier ist der Hersteller laut einem Reddit-User aber nicht ganz ehrlich. So hat Epic Games klargestellt, dass Cloud-Saves bereits integriert worden sind. Allerdings soll die Funktion nur bei zwei von mehr als 100 Games zu finden sein.

Borderlands

Release von "Borderlands 3" steht bevor

Mit Borderlands 3 steht der Release eines der meisterwarteten Games des Jahres im Epic Games Store bevor. Hersteller Gearbox stand aufgrund der Entscheidung, das Spiel exklusiv anzubieten, in der Kritik. CEO Randy Pitchford verteidigte den Schritt im April damit, dass der Epic Games Store im September – den Zeitpunkt des Release – ohnehin ganz anders aussehen wird.

Epic Games läuft die Zeit davon

Zugleich stellte Pitchford klar, dass "Epic Games leiden wird, wenn die Kundenerfahrung im September so bleibt wie bisher". Dem Hersteller läuft somit die Zeit davon. Borderlands 3 wird am 13. September für Playstation 4, Stadia, Xbox One und eben exklusiv im Epic Games Store an den Start gehen. DER STANDARD konnte bei der E3 bereits einen ersten Blick auf den anstehenden Loot-Shooter werfen. (dk, 2.8.2019)