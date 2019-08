Dani Alves. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Sao Paulo – Nach 17 erfolgreichen Jahren in Europa kehrt Fußball-Routinier Daniel Alves in seine Heimat Brasilien zurück. Der 36-Jährige, dessen Vertrag beim französischen Meister Paris St. Germain im Sommer ausgelaufen war, hat sich bis Dezember 2022 an den Traditionsklub FC Sao Paulo gebunden. Für den Rechtsverteidiger geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.

Auf dem alten Kontinent heuerte Alves, der vor knapp vier Wochen die Selecao zum Copa-America-Triumph im Maracana geführt hatte, 2002 als damals 19-Jähriger beim FC Sevilla an, feierte anschließend beim FC Barcelona seine besten Fußballer-Jahre, ehe zuletzt kürzere Stationen bei Italiens Meister Juventus Turin und PSG folgten. Insgesamt gewann er mit seinen Klubs und im Nationaltrikot die Rekordzahl von 40 offiziellen Titeln.

Bei Sao Paulo wird der bei der Copa zum besten Turnierspieler gekürte Alves die Nummer 10 tragen. Für den Rest der bis Dezember laufenden Saison am Zuckerhut waren in der Sommerpause im Ex-Münchner Rafinha und Nationalspieler Filipe Luis von Atletico Madrid (beide nun CR Flamengo Rio de Janeiro) zwei weitere Europa-Routiniers in die Heimat zurückgekehrt. (APA; 2.8.2019)

FC Sevilla

UEFA-Pokal (2): 2006, 2007

UEFA Super Cup (1): 2006

Spanischer Pokalsieger (1): 2007

Spanischer Supercupsieger (1): 2007

FC Barcelona

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (3): 2009, 2011, 2015

UEFA Champions League (3): 2009, 2011, 2015

UEFA Super Cup (3): 2009, 2011, 2015

Spanischer Meister (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016

Spanischer Pokalsieger (4): 2009, 2012, 2015, 2016

Spanischer Supercupsieger (4): 2009, 2010, 2011, 2013

Juventus Turin

Italienischer Meister (1): 2017

Italienischer Pokalsieger (1): 2017

Paris St. Germain

Französischer Meister (2): 2018, 2019

Französischer Pokalsieger (1): 2018

Französischer Ligapokalsieger (1): 2018

Französischer Supercupsieger (2): 2017, 2018

Nationalmannschaft

Copa América (2): 2007, 2019

FIFA-Konföderationen-Pokal (2): 2009, 2013

Junioren-Weltmeister: 2003



Persönliche Auszeichnungen