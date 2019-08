CBS All Access bestellt eine Serie vom "Star Trek: Discovery"-Team, Nicolas Roeg führte 1976 Regie, Bowie spielte in seiner ersten Hauptrolle einen Außerirdischen

Die Streamingplattform CBS All Access plant eine Serie aus dem legendären Science-fiction-Film "The Man Who Fell to Earth". 1976 spielte darin David Bowie nach der Regie von Nicolas Roegs. Es war dies die erste Hauptrolle des Popstars.

Die neue Serienfassung schreiben Alex Kurtzman und Jenny Lumet, berichtet der "Hollywood Reporter". Die beiden zeichnen auch für "Star Trek: Discovery" verantwortlich. All Access ist die Streamingplattform von CBS, die auch Heimat des Star-Trek-Franchises ist.

In "The Men Who Fell to Earth" geht es um einen Außerirdischen, der an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde landet und sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss, um die Zukunft mitzubestimmen.



Kurtzman und Lumet werden als Co-Showrunner der Serie fungieren, die von CBS TV Studios und Tandem Productions gemeinsam produziert wird.



Quellen zufolge konnte Streamingkonkurrent Hulu die Serie nicht innerhalb des von Tandem gewünschten Zeitraums produzieren und musste das Projekt freigeben.

"Das Ausgangssituation beinhaltet, dass ein Außerirdischer mit einer Technologie auf die Erde kommt, die die Menschheit voranbringt – und heute könnte dies Amazon, Apple oder SpaceX sein", erläutert Kurtzman. Die Geschichte fühle sich aktuell und reif an.

"The Man Who Fell to Earth" mit David Bowie 1976. THE MAN WHO FELL TO EARTH - Trailer

Nach der Hauptrolle wird noch gesucht. Kurtzman und Lumet betonen dabei Bowies Unverwechselbarkeit: "Er war eine magische Kreatur, ein Einhorn. Wir versuchen nicht, das zu wiederholen. Was uns an dieser Figur und dem Roman interessiert, ist diese Kreatur, die nicht versteht, was es heißt, Mensch zu sein. Wir werden jemanden suchen, der sich in diese unglaubliche Kreatur verwandelt." Den beiden Autoren schwebt ein "modernes Äquivalent von Steve Jobs oder Elon Musk vor.

"The Man Who Fell to Earth" ist ein weiteres Vorhaben von CBS All Access im Science-fiction-Genre. Für 2020 ist die Fortsetzung von "Star Trek" mit Captain Picard geplant. (red, 2.8.2019)