Handyscan und Zahlung am Regal

Ganz ohne stationäre Kassengeräte kommen mobile Scan-and-go-Systeme aus. Hier setzen die Supermärkte und Händler auf Kunden, die bereit sind, vorab eine App auf ihrem Smartphone zu installieren, sich zu registrieren und ihre Kreditkartennummer bekanntzugeben. Bezahlt wird dann direkt vor dem Regal. Der Kunde scannt das gewünschte Produkt selbst ein und kann danach gleich aus dem Geschäft spazieren.

In Österreich hat die Elektronikhandelskette Saturn das System in einem Pop-up-Store mit begrenztem Sortiment in Innsbruck getestet. Dabei mussten die Kunden die Produkte noch immer an einem Schalter beim Filialenausgang entsichern lassen. Ob Saturn Österreich das kassalose Zahlen irgendwann in regulären Filialen einführen wird, ist laut Konzernauskunft noch nicht entschieden. In Deutschland laufen jedenfalls weitere Versuche in Filialen in Berlin und Hamburg.