Pensionsversicherungsanstalt (PVA): Reha für jede Lebenslage

Nach einer schweren Erkrankung fällt die Rückkehr in den Alltag und ins Berufsleben meist nicht leicht. Um diesen Weg einfacher zu gestalten, kann eine Reha helfen. In herkömmlichen Rehabilitationsprogrammen wird aber nicht immer auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen eingegangen. Jeder Beruf ist anders und verlangt unterschiedliche Bewegungsmuster, um ihn ausführen zu können.

Bäcker müssen unzählige Bleche am Tag in den Ofen schieben, Automechaniker einen Ölwechsel über Kopf durchführen und Maurer Zementsäcke über unebene Flächen oder Stufen transportieren. Für alle diese Tätigkeiten braucht es nach einer schweren Erkrankung spezielles Training. Die Pensionsversicherungsanstalt bietet deshalb seit Jänner 2018 Reha-Programme an, die individuell auf die Anforderungen im Berufsleben der Betroffenen ausgerichtet sind. Die Rehabilitation für Job, Erwerbsfähigkeit und Teilhabe, kurz "Rehajet", schafft es so, medizinische und berufsspezifische Schwerpunkte miteinander zu verknüpfen.

Gleich bei der Aufnahme werden Informationen über Arbeit und Tätigkeit erfragt, die die Basis für die weitere Behandlung bilden. So sollen genau diejenigen Fähigkeiten trainiert werden, die die Patienten am jeweiligen Arbeitsplatz brauchen. Auch Themen wie Ernährung, körperliche und psychische Gesundheit sowie Sozialrecht werden in der Reha behandelt. Bei Berufen mit speziellen Anforderungen wird ein individueller Trainingsplan erstellt, damit die Betroffenen schnell wieder fit für den Alltag sind.