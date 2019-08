Was essen Ihre Kinder gern? Foto: Heribert Corn

Wenn Kinder allein für die Zusammenstellung ihres Speiseplans verantwortlich wären, würde in den meisten Fällen vermutlich so einiges auf dem Tisch landen, was Eltern nicht gutheißen würden. Zu den Klassikern gehören Fischstäbchen, Nudeln, Pommes, viel Süßes und Salziges, weniger Gemüse und Obst, auf keinen Fall Bitteres – und immer wieder dasselbe:

Auch würden bevorzugt gesüßte Getränke statt Wasser getrunken werden. Doch eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist für die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern ausschlaggebend und beugt nicht zuletzt ernährungsbedingten Krankheiten vor.

Nicht alles, was auf den Tisch kommt, schmeckt

Doch auch wenn sich Eltern der Wichtigkeit gesunder Ernährung bewusst sind – der Geschmack vieler Kinder kann einem ausgewogenen Speiseplan oftmals im Wege stehen, denn in nur wenigen anderen Bereichen können Kinder so wählerisch sein wie beim täglichen Essen. Dabei spielen Konsistenz, Farbe, Geruch und natürlich der Geschmack von Lebensmitteln eine Rolle. Meist bleibt es aber bei einigen wenigen Gerichten, die seitens der Kinder gänzlich abgelehnt werden. Und oft ändert sich der Geschmack im Laufe des Lebens ohnehin und man wird experimentierfreudiger und neugieriger. Wie man an einem aktuellen Projekt des US-Fotografen Gregg Segal sieht, variiert der Geschmack bei Kindern auch je nach Herkunft:

Wie sieht das bei Ihnen in der Familie aus?

Sind Ihre Kinder wählerisch bei der Essensauswahl? Gehen Sie auf deren Bedürfnisse ein oder bestimmen Sie allein, was auf den Tisch kommt? Welche Speisen lieben Ihre Kinder besonders, und welche lehnen sie vehement ab? Wie war das in Ihrer Kindheit – inwieweit hat sich Ihr Essverhalten im Laufe der Jahre verändert? (mawa, 14.8.2019)