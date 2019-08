10.45 TRAGISCH

Herrn Josefs letzte Liebe(D/Ö 1959, Hermann Kugelstadt) Herr Josef ist ein Diener der alten Schule und arbeitet im Haus des Bankiers Türkheim. Eines Tages nimmt er heimlich einen herrenlosen kleinen Hund zu sich. – Damit beginnen die Probleme und bittere Stunden für Herrn Josef. Denn Türkheims nicht sehr nette Schwester Auguste will den Hund auf keinen Fall im Haus dulden. Hans Moser, ernster, als man ihn gemeinhin kennt. Bis 12.10, 3sat

17.55 KOMÖDIE

Halbe Brüder (D 2015, Christian Alvart) Familienbande mit Sido, Fahri Yardim und Tedros "Teddy" Teclebrhan: Julian ist Deutscher und Einzelkind. Glaubt er zumindest. Nach dem Tod seiner Mutter erfährt er von seinen zwei Halbbrüdern. Addi ist Nachwuchs-Rapper mit afrikanischen Wurzeln, und der Millionärssohn Yasin ist Türke. Gemeinsam beschließen sie, nach ihren Wurzeln zu suchen. Eh ganz lustiger Klamauk mit Gastauftritten von Roberto Blanco, Charly Hübner, Detlev Buck. Bis 20.15, Puls 4

20.15 CHEFSACHE

Kill the Boss (Horrible Bosses, USA 2011, Seth Gordon) Ärger mit dem Chef? Drei Freunde (Jason Bateman, Charlie Day und Jason Sudeikis) bilden eine Schicksalsgemeinschaft und heuern zur Problemlösung einen vermeintlichen Profikiller (Jamie Foxx) an. Seth Gordons wunderbar bösartige Komödie punktet mit formidabler Besetzung in Bestform. Bis 22.10, ProSieben

20.15 LIEBELEI

Ein Wochenende im August (D 2019, Esther Gronenborn) Die 47-jährigeLehrerin Katja (Nadja Uhl) führt ein erfülltes Leben: perfekte Ehe, wohlgeratenes Kind, alles gut. Glaubt sie zumindest. Die Begegnung mit dem Reisejournalisten Daniel (Carlo Ljubek) wirft sie aus der Bahn und lässt sie an ihrem bisherigen Leben zweifeln. Bis 21.45, ARD

22.00 AN DER STRIPPE

Eine ganz heiße Nummer (D 2011, Markus Goller) Telefonsex als Lösung: Dem Lebensmittelgeschäft im Dorf droht das Aus. Das können die drei Bayerinnen Waltraud, Maria und Lena nicht zulassen. Sie eröffnen eine Hotline für besondere erotische Bedürfnisse. Der ländliche Einschlag, mit dem sie ihren wachsenden Kundenkreis bedienen, wird zum Erfolgsgeheimnis. Das Geschäft floriert. Dialektkomödie mit Gisela Schneeberger und Monika Gruber als moralinsaure Bürgermeisterin. Bis 23.30, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Geheimnisvolle Schwarze Löcher – Auf Spurensuche im Universum (1+2/2) Schwarze Löcher sind das größte Geheimnis des Weltalls. Jetzt ermöglichen jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse ein neues Verständnis vom Universum. In der ersten Folge beschäftigt sich Astrophysikerin Janna Levin mit der Entdeckung und den Bestandteilen von Schwarzen Löchern. Folge zwei ab 23.20 Uhr beschäftigt sich mit jenen Rätseln, vor die diese unergründlichen Objekte die Wissenschafter immer wieder aufs Neue stellen. Bis 0.25, Arte

22.35 GEWALTIG

Dark Blue(USA/GB/D 2002, Ron Shelton)

Harter Polizeithriller vor dem wahren Hintergrund der Rassenunruhen, die nach dem Rodney-King-Prozess über Los Angeles hereinbrachen. Abgebrühte Cops (Kurt Russell, Scott Speedman, Ving Rhames) zwischen Selbstjustiz, Gewalt und Korruption, frei nach einer Story des Krimikultautors James Ellroy. Bis 0.30, Servus TV

23.55 OZEANISCH

All Is Lost – Überleben ist alles(USA 2013, J. C. Chandor) Ein Segler, der mutterseelenallein auf dem Ozean in Seenot gerät. Am überzeugendsten daran: Robert Redfords beeindruckende Soloperformance. Bis 1.30, ZDF neo

Universum Film

(Astrid Ebenführer, 3.8.2019)