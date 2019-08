Chris Lohner in "Panorama" und Ben Affleck in "Gone Girl – Das perfekte Opfer"

Foto: Foto: ORF / Telemünchen / Philippe Antonello

13.05 MAGAZIN

Panorama: Chris Lohner Die TV-Sprecherin gab dem ORF über lange Jahre eine Stimme. In ihrer Karriere hat sie noch viel mehr gemacht, wie das ORF-Archiv belegt: Tatort an der Seite von Fritz Eckhardt, Zaubertricks mit Peter Lodynski, Auftritte in Jolly-Joker, ihre Rolle in Kottan ermittelt und ihre Arbeit im Tonstudio für die ÖBB. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat In der Serie über grenzüberschreitende Nachbarschaft stellt Sabina Zwitter die Ortschaften Vorderberg in Österreich und Ugovizza in Italien vor. Bis 14.00, ORF 2

20.15 KRIMI

Tatort: Abgründe(Ö 2014, Harald Sicheritz) Auch das wird wieder kein versöhnlicher Tatort: Moritz Eisner und Bibi Fellner haben den Mörder einer Polizistin zu finden. Sie stoßen auf einen Kinderschänderring, haarsträubende Ermittlungspannen – und mächtige Gegner. Sehr abgründig, aber ebenso spannend. Bis 21.50, ORF 2

20.15 VERSCHWUNDEN

Gone Girl – Das perfekte Opfer(Gone Girl, USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) wird verdächtigt. David Fincher legt seine Filmadaption von Gillian Flynns gleichnamigen Bestseller als vielschichtigen Thriller an und wirft einen genauen Blick auf menschliche Beziehungen. Inzwischen gibt es Gone Girl auch als HBO-Serie mit Amy Adams und Patricia Clarkson. Bis 23.25, Pro Sieben

FoxKino

20.15 SPIONE

Die drei Tage des Condor (Three Days of the Condor, USA 1975. Sydney Pollack) Mittelspannender, mit Robert Redford und Faye Dunaway schön besetzter Agenten-Reißer aus der Zeit, da die Menschen noch Alistair McLean und – in diesem Fall – Jack Higgins lasen. Paranoia, vermengt mit Einfallsreichtum, rettet einem getarnten Nebenagenten des CIA das Leben und dem amerikanischen Staat die weiße Weste. Hetzen, rennen, überleben. Bis 22.45, Tele5

20.15 HISTORY-ACTION

So ein Pferderennen verlangt volle Körperspannung, davon besitzt "Ben Hur" (Jack Huston) zum Glück ausreichend, im Notfall hilft auch Gebrüll: ORF 1, bis 22.15 Foto: Foto: ORF / Telemünchen / Philippe Antonello

20.30 THEMENABEND

Idealism Prevails In diesem Kamingespräch für die Sendereihe spricht der Filmregisseur und Drehbuchautor, Dirk Pohlmann mit Claire Schieffer über Themen, die ihm am Herzen liegen: die verpasste Chance von 1989, die einseitige Berichterstattung der aktuellen Leitmedien und seine Ideen für die Zukunft des Journalismus. Bis 21.35, Okto

23.15 DOKUMENTARFILM

Alltagsgeschichte: Beim Heurigen 1995 drehte Elizabeth T. Spira mit Kameramann Peter Kasperak beim Heurigen in Wien. Bei dem einen oder anderen Glaserl Wein geht hier manchem schier das Herz über. Bis 0.00, ORF 2

23.55 DOKUMENTATION

Ab in die Zukunft: Wohnen von morgen Die Doku-Reihe zeigt diese Menschen, die mit ihren Ideen und Visionen Lösungen für die Zukunft schaffen. Bis 0.45, Servus TV

(Doris Priesching, 3.8.2019)