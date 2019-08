Helmut Marko plant weiterhin mit Max Verstappens Verbleib. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Mark Thomps

Mogyorod – Laut Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko fährt Max Verstappen "zu 99 Prozent" auch im kommenden Jahr für das österreichisch-britische Team. Dies betonte der 76-jährige Steirer in einem Sky-Interview am Rande des Freien Trainings für den Ungarn-Grand-Prix am Freitag in Mogyorod. Auch dem ORF bestätigte Marko, dass der 21-jährige Niederländer über eine Ausstiegsklausel im Vertrag verfüge.

"Zu 99 Prozent ist es sicher, dass Max bleibt. Es gibt noch eine mathematisch winzig kleine Chance, von der ich nicht glaube, dass sie eintritt", erklärte Marko gegenüber Sky. Demnach müsste Verstappen nach dem zwölften WM-Lauf vor den Toren Budapests als Gesamtvierter in die vierwöchige Sommerpause gehen, damit er die Ausstiegsklausel für 2020 ziehen könnte.

Eher unwahrscheinliches Szenario

Aktuell ist er aber mit 21 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Star Sebastian Vettel WM-Dritter. "Jetzt bin ich nicht so richtig gut in Mathematik, aber der Sebastian müsste das Rennen gewinnen und der Max keine Punkte holen", präzisierte Marko. Doch selbst wenn dieser Fall eintreten sollte, ist der Grazer überzeugt, dass Verstappen "aus persönlichen Gründen" nicht aus seinem Vertrag bei Red Bull aussteigen würde, wie er im ORF-Interview bekräftigte. (APA, 2.8.2019)