Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien/Brüssel – Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner kommenden Ausgabe berichtet, soll der niederösterreichische Drohnenhersteller Schiebel eine unbekannte Stückzahl seines unbemannten Mini-Hubschraubers Camcopter S-100 nach Myanmar geliefert haben, trotz eines bestehendes EU-Embargos, das seit April 2018 nicht nur Waffen und Militärgüter sondern auch Exporte, die militärisch oder zivil genutzt werden, umfasst. Beim Camcopter S-100 dürfte es sich um ein solch dual-einsetzbares Gerät handeln.

Ein unbemannter Hubschrauber Camcopter S-100 während einer Flugvorführung des Unternehmens Schiebel im April 2019 zum Thema "Erste Hilfe von oben und am Berg" Foto: APA/ROBERT JAEGER

Myanmars Militär sowie dessen Grenzpolizei wird vorgeworfen an den zahlreichen Massakern an der muslimischen Minderheit Rohingya beteiligt zu sein. UN-Ermittler und – Offizielle bezeichneten die militärischen Operationen Myanmars wiederholt als "Völkermord".

Schiebel sieht keinen Verstoß gegen EU-Embargo

In einem "profil" vorliegenden Video des Militärsenders MWD vom 24. Dezember 2018 sei zu sehen, wie Soldaten einen Camcopter S-100 steuern. Schiebel beteuert gegenüber "profil", der Käufer des militärisch einsetzbaren Aufklärungshubschrauber habe dem Unternehmen gesagt, die Drohne werde zur "Überwachung und Kartographierung im Bergbau und Straßenbau" eingesetzt und verstoße nicht gegen das noch immer laufende EU-Embargo. Das Wirtschaftsministerium habe die dafür notwendigen Exportlizenzen ausgestellt. Fragen über den Kunden, den Zeitpunkt des Kaufs und die gelieferte Stückzahl beantwortete Schiebel nicht.

EU-Kommission warnt vor Drohnen für Terrorzwecke

Indes warnte die EU-Kommission am Samstag angesichts der rasanten technologischen Entwicklung allgemein vor Drohneneinsätzen für Terrorzwecke. "Drohnen werden immer leistungsstärker und smarter, was sie immer attraktiver macht für eine legitime Nutzung, aber auch für feindselige Akte", sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King der Online-Ausgabe der "Welt am Sonntag".

Die EU-Kommission habe die "Bedrohung, wie sie heute erscheint und wie sie künftig aussehen wird, im Blick", sagte der Kommissar aus Großbritannien. Hintergrund sei die rasante Entwicklung der Drohnentechnologie. "Wir unterstützen die EU-Mitgliedsländer dabei, Netzwerke für einen Informationsaustausch aufzubauen, das Engagement auf internationaler Ebene zu verstärken und finanzielle Mittel für Projekte bereitzustellen, die der Abwehr einer Bedrohung durch Drohnen dienen", sagte King.

Wie die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise weiter berichtete, hat die französische Koordinierungseinheit zum Kampf gegen den Terrorismus in einem als geheim eingestuften Bericht unter anderem vor der Gefahr eines denkbaren terroristischen Angriffs auf ein Fußballstadion mittels einer unbemannten Drohne gewarnt, die mit biologischen Kampfstoffen bestückt sei. Das Dokument sei zur Vorbereitung des im Dezember 2018 vorgelegten Abschlussberichtes des Sonderausschusses Terrorismus im EU-Parlament erstellt worden. (red, APA, 3.8.2019)