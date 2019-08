Stimmen:

Markus Schopp (Trainer Hartberg): "Das 4:1 ist zu hoch, aber das Momentum hat heute für meine Mannschaft gesprochen. In der ersten Halbzeit haben wir schnell zwei Tore gemacht und mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit das 3:0. Damit war das Mach fast gelaufen. Meine Mannschaft war heute sehr effizient. Auffallend war vor allem, dass die Qualität des letzten Passes sehr gut war. Man muss die richtigen Lehren ziehen, dann werden wir auch in Zukunft viel Freude haben."

Reiner Geyer (Trainer Admira): "Das 1:4 hört sich nicht gut an, ich war aber mit dem Spiel an und für sich nicht ganz unzufrieden. Ärgerlich ist, dass die Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv im Sechzehner zu wenig fokussiert ist. Es waren Chancen da, die aber nicht verwertet wurden. Vor allem bei den Tadic-Kopfbällen hat die Abwehr nicht fokussiert genug gearbeitet. Obwohl es nicht so gelaufen ist wie gewünscht, vertraue ich den Spielern voll und ganz."