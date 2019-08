Die Tiroler sind in Vorarlberg zwei Mal in Führung, gehen aber doch als Verlierer vom Platz

Am Ende jubeln die Altacher. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Der SCR Altach hat in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga die ersten Punkte eingefahren. Nach dem 0:2 beim LASK zum Auftakt setzten sich die Vorarlberger am Samstag vor eigenem Publikum gegen den mit einem 3:1 gegen die Austria gestarteten Aufsteiger WSG Tirol mit 3:2 (2:2) durch.

Manfred Fischer (30.) und Mergim Berisha (41.) egalisierten für die Gastgeber die Rückstände durch Zlatko Dedic (1.) und Stefan Hager (32.). Das Siegestor gelang Jan Zwischenbrugger in der 75. Minute.

Traumtor

Dabei hatte die Partie ganz nach dem Geschmack der Gäste begonnen. Nach einem weiten Abschlag von Goalie Ferdinand Oswald schloss Dedic – von Zwischenbrugger zu zögerlich attackiert – aus rund 35 Metern ab und traf nach 36 Sekunden genau ins lange Eck.

Daraufhin zogen sich die Wattener tief in ihre eigene Hälfte zurück und überließen den Altachern die Initiative. Allerdings präsentierten sich die Hausherren zunächst ideenlos, Schüsse von Mergim Berisha über das Tor (5.) und von Fischer genau in Oswalds Arme (27.) blieben vorerst die einzige Ausbeute.

Mit ihrem ersten wirklich gelungen Angriff stellten die Rheindörfler auf 1:1. Berisha verlängerte eine Flanke von Samuel Oum Gouet per Kopf zu Christian Gebauer, dessen Hereingabe köpfelte Fischer aus kurzer Distanz in die Maschen (30.).

Comeback I

Die Freude über den Ausgleich währte nur kurz. Unmittelbar nach dem Anstoß erkämpften sich die Tiroler einen Corner. Lukas Grgic brachte den Ball zur Mitte und Hager war per Kopf zur Stelle (32.). Zwei Minuten später hatte Julian Gölles das 3:1 für den Aufsteiger am Fuß, scheiterte aber an SCRA-Schlussmann Martin Kobras.

Der zweite Treffer der Altacher fiel in der 41. Minute aus einem Konter. Gebauer spielte einen Pass in die Tiefe auf Fischer, der Berisha am Fünfer bediente – Oswald war zwar noch am Ball, konnte das Gegentor aber nicht mehr verhindern. Zuvor hatte WSG-Abwehrchef Ione Cabrera einen Ausflug in die Spitze unternommen und dann in der Innenverteidigung gefehlt.

In der Schlussphase der ersten Hälfte wurde es noch zweimal im Sechzehner der Altacher gefährlich. Zunächst hatte Kobras bei einem Freistoß von Grgic Mühe (45.), Sekunden danach flog ein Eckball von Benjamin Pranter ins Tor, Schiedsrichter Gerhard Grobelnik entschied jedoch auf Foul von Michael Svoboda an Kobras und gab den Treffer nicht.

Comeback II

Nach dem Seitenwechsel aber war von WSG Tirol in der Offensive praktisch nichts mehr zu sehen, die Partie stand klar im Zeichen der Gastgeber. Marco Meilingers Schuss wurde von Oswald entschärft (48.), ein Freistoß von Berisha verfehlte knapp das Ziel (59.), einen weiteren Freistoß von Meilinger wehrte Oswald mit dem Knie ab (63.).

So dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Altach über das hochverdiente 3:2 jubeln durfte. Nach einem Eckball von Meilinger gewann Zwischenbrugger das Duell mit Lukas Gugganig und köpfelte zum Siegestor ein. Der eingewechselte Florian Jamnig hätte in der 83. Minute beinahe auf 4:2 erhöht, sein Schlenzer wurde von Oswald entschärft.

An der Niederlage der Tiroler änderte sich aber nichts mehr, und es gab noch einen zusätzlichen Wermutstropfen: Florian Buchacher musste bereits in der Anfangsphase mit Verdacht auf eine schwere Kopfballverletzung ausgetauscht werden. (APA, 3.8.2019)

Fußball-Bundesliga – 2. Runde:

SCR Altach – WSG Tirol 3:2 (2:2).

Altach, 4.038 (richtig), SR Grobelnik

Tore: 0:1 ( 1.) Dedic

1:1 (30.) Fischer

1:2 (32.) Hager

2:2 (41.) Berisha

3:2 (75.) Zwischenbrugger

Altach: Kobras – Anderson, Zwischenbrugger, Netzer, Karic – Meilinger (88. Maak), Oum Gouet, Diakite, C. Gebauer (65. Jamnig) – Fischer (73. Casar) – Berisha

Tirol: Oswald – Hager, Cabrera, Gugganig – Gölles, Svoboda, Grgic, Buchacher (12. Adjei) – Walch (78. Jurdik), Pranter (66. Rieder), Dedic

Gelbe Karten: Berisha, Anderson bzw. Hager, Cabrera, Gugganig