El Paso – In einem Einkaufszentrum in El Paso im Bundesstaat Texas soll es zu einer Schießerei gekommen sein. Die Polizei warnt die Bevölkerung via Twitter von der Cielo Vista Mall fernzubleiben. Es könnte sich um mehrere Schützen handeln und die "Szene" sei noch in Gang. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort und bezieht aktuell strategische Positionen, wie CNN berichtet.

Ein regionaler Ableger des Senders NBC berichtete, 18 Menschen seien in einem Einkaufszentrum der Kette Walmart von Schüssen getroffen worden. Das Ausmaß ihrer Verletzungen sei nicht bekannt. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es zu diesen Angaben zunächst nicht. Die Lage war unübersichtlich.

Die Reaktionen der Menschen vor Ort sind durchaus unterschiedlich. Viele verlassen das Einkaufszentrum in Ruhe. Auf Twitter kursieren jedoch auch Videos von Menschen, die in Panik flüchten.

In den USA kam es in der vergangenen Woche zu zwei ähnlichen Vorfällen. Zwei Angestellte wurden in einem Walmart in Mississippi erschossen. Drei weitere wurden bei getötet, nachdem ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet hatte. (red, 3.8.2019)