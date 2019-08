El Paso – In einem Einkaufszentrum in El Paso im Bundesstaat Texas soll es zu einer Schießerei gekommen sein. Die Polizei warnt die Bevölkerung via Twitter von der Cielo Vista Mall fernzubleiben. Es könnte sich um mehrere Schützen handeln und die "Szene" sei noch in Gang.

Ein regionaler Ableger des Senders NBC berichtete, 18 Menschen seien in einem Einkaufszentrum der Kette Walmart von Schüssen getroffen worden. Das Ausmaß ihrer Verletzungen sei nicht bekannt. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es zu diesen Angaben zunächst nicht. Die Lage war unübersichtlich. (red, 3.8.2019)