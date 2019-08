Valerien Ismael muss sich vorerst um die Hürde Basel kümmern. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nyon – Noch ehe die dritte Qualifikationsrunde in den Fußball-Europacupbewerben angepfiffen wird, erfolgt am Montag in Nyon schon die Auslosung für das Play-off. Der LASK in der Champions-League-Qualifikation (12.00) und Austria Wien in der Europa-League-Qualifikation (13.30) sind jeweils ungesetzt. Beide könnten auf namhafte Gegner treffen.

Sollte der LASK den FC Basel in den Partien am Mittwoch und 13. August eliminieren, könnte Österreichs Vizemeister im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League auf den FC Porto, zweifacher Sieger der Königsklasse, oder Dynamo Kiew treffen. Die Portugiesen spielen in der dritten Qualifikationsrunde gegen Krasnodar, Kiew duelliert sich mit Club Brügge.

Eindhoven winkt der Austria

Falls die Austria Apollon Limassol (Donnerstag und 15. August) bezwingt, könnte ebenfalls ein attraktiver Gegner folgen. Mit PSV Eindhoven und Steaua Bukarest sind zwei ehemalige Meistercupsieger im Topf. Eindhoven muss zunächst aber noch gegen Sturm-Graz-Bezwinger Haugesund bestehen, die Rumänen treffen in der dritten Qualifikationsrunde auf Mlada Boleslav.

Champions-League-Qualifikation – Mögliche Gegner des LASK im Play-off (Auslosung am Montag, 12.00 – Spieltermine 20./21. und 27./28. August): Sieger Krasnodar/FC Porto (POR) oder Sieger Club Brügge/Dynamo Kiew.

Europa-League-Qualifikation – Mögliche Gegner der Austria im Play-off (Auslosung am Montag, 13.30 – Spieltermine 22. und 29. August): Sieger Pjunik Eriwan (ARM)/Wolverhampton Wanderers, Sieger Legia Warschau/Atromitos Athen, Sieger Steaua Bukarest/Mlada Boleslav (CZE), Sieger Haugesund (NOR)/PSV Eindhoven.