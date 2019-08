Linux Mint 19.2 trägt den Codenamen "Tina". Grafik: Linux Mint

Über die Jahre hat sich Linux Mint vor allem bei Einsteigern zu einer der beliebtesten Linux-Distributionen gemausert. Nun gibt es eine neue Generation der Software, und deren Verbesserungen liegen vor allem im Detail.

Update

Linux Mint 19.2 konzentriert sich auf den Feinschliff am Bestehenden. Die Basis bildet dabei einmal mehr Ubuntu 18.04, was auch bedeutet, dass der Kernel mit der Version 4.15 nicht mehr ganz so aktuell ist wie bei so manch anderer Distribution. Dafür profitiert man vom Langzeit-Support der Vorlage, bis 2023 soll es Updates geben. Danach können die Nutzer aber natürlich einfach auf eine neuere Softwareversion wechseln, wie es unter Linux üblich ist.

Desktop

Als Desktops stehen einmal mehr Cinnamon, Mate oder Xfce zur Auswahl. Die primäre Option ist dabei Cinnamon 4.2, das wiederum viele Bestandteile aus dem GNOME-Projekt übernimmt. Das aktuelle Upgrade ist jedenfalls ein erfreuliches für Desktop-Nutzer. So soll die Umgebung jetzt nicht nur flotter laufen, auch der Arbeitsspeicherverbrauch wurde reduziert. Zu den neuen Features gehört, dass im Dateimanager Nemo nun häufig verwendete Dateien angeheftet werden können. Zudem merkt sich der Desktop die zuletzt genutzten Dokumente. Die Scrollbalken können individuell angepasst werden, und das "Mint Menu" hält nun Apps mit gleichem Namen eindeutig auseinander.

Ebenfalls neu ist eine neue Option beim Installationsmedium, die bei der Reparatur von Booteinträgen hilft. Zudem wurde der Umgang mit Kernel-Versionen im Update Manager verbessert, und der Software Manager kann nicht nur GPG-Schlüssel automatisch einholen, sondern auch doppelte Quellen selbsttätig bereinigen. Und natürlich gab es auch wieder Detailverbesserungen am optischen Auftritt. So soll das Mint Theme nun einen besseren Kontrast bieten, außerdem übernimmt der Desktop nun die Schriftart von Ubuntu.

Download

Linux Mint 19.2 kann kostenlos von der Seite des Projekts heruntergeladen werden. Dort finden sich auch weitere Informationen zur neuen Version. (apo, 4.8.2019)