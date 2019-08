Irans Revolutionsgarden hätten bereits am 31. Juli im Persischen Golf einen Tanker beschlagnahmt, welcher Öl in arabische Staaten geschmuggelt haben soll, berichtet das Staatsfernsehen

Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Irans Revolutionsgarden haben laut einem Bericht im Staats-TV erneut einen ausländischen Tanker im Persischen Golf beschlagnahmt. Dieser soll Öl in arabische Staaten geschmuggelt haben, hieß es. An Bord befinden sich laut einem Bericht des iranischen Staats-TV 700.000 Liter Öl und sieben Besatzungsmitglieder. Der soll in der Nähe der Insel Farzi im Norden des Persischen Golfs festgesetzt worden sein, berichtete die staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung der Revolutionsgarden.

Ein Sprecher der IRGC-Marine sagte der Nachrichtenagentur FARS am Sonntag, die Beschlagnahmung sei bereits am 31. Juli erfolgt. Der Eigner wurde nicht genannt.

Anfang Juli hatten sich der Iran und Großbritannien mit wechselseitigen Beschlagnahmen von Tankern in eine diplomatische Krise manövriert. Vor Gibraltar wurde der unter der Flagge Panamas fahrende Supertanker Grace 1 mit Öl aus dem Iran gestoppt. Der Vorwurf: von der EU untersagte Lieferungen an Syrien. Dies ist jedoch umstritten. Teheran sprach von "Piraterie".

Spannungen

Am 14. Juli setzte der Iran nach eigenen Angaben einen ausländischen Öltanker mit angeblich einer Million Liter geschmuggeltem Öl im Persischen Golf fest. Vier Tage zuvor versuchten drei iranische Boote in der Straße von Hormus, den Öltanker British Heritage zu stoppen. Am 19. Juli brachten die Iranischen Revolutionsgarden dann in der Straße von Hormus den britischen Öltanker Stena Impero auf. Zur Begründung hieß es, das Schiff habe internationale Regeln der Seefahrt nicht eingehalten, sein GPS-System ausgeschaltet und umweltschädliche Materialien an Bord. Beide Seiten sprachen von Piraterie.

Seither wird von den USA und Großbritannien angedacht, die internationale Seestraße mit einer internationalen Militärmission zu schützen, London hatte zuvor eine europäische Führungsrolle dabei angeregt. Auch Deutschlands Beteiligung wird gefordert, Berlin sträubt sich bisher allerdings.

Ex-General befürchtet Eskalation

Der frühere US-General David Petraeus fürchtet eine unbeabsichtigte Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran mit ungewissem Ausgang. Zwar scheine es, als seien weder US-Präsident Donald Trump noch Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei auf einen Krieg aus, sagte Petraeus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nichtsdestotrotz gibt es Anlass zur Sorge".

Nämlich, dass schon "ein kleinerer Zwischenfall zur unbeabsichtigten Eskalation und damit zu einem gefährlichen Konflikt führt." Mit Attacken auf Öltanker, dem Abschuss einer US-Drohne, der Störung des Schiffsverkehrs am Persischen Golf und seiner Unterstützung für Angriffe gegen saudische und amerikanische Kräfte in der Region teste der Iran die Grenzen der Geduld der USA und des Westens aus. Petraeus riet dem Land, es solle "sehr vorsichtig sein, will es keine erhebliche Erwiderung provozieren".

Zwar belaste die "Strategie des maximalen Drucks" von Trump das Verhältnis zu den europäischen Verbündeten, räumte Petraeus ein. Sie zeige aber auch Erfolge: Die Wirtschaftskraft des Irans nehme ab, die Inflation steige, die Landeswährung habe stark an Wert verloren. "Ich gehe davon aus, dass Iran im Laufe des nächsten Jahres um Verhandlungen und Sanktionserleichterungen ersuchen wird."

Der ehemalige Vier-Sterne-General gilt vielen in den USA wegen Erfolgen im Irak und in Afghanistan als Kriegsheld. Er war CIA-Chef und stolperte über eine Affäre wegen Geheimnisverrats – was als ein Hauptgrund gilt, warum er nicht Verteidigungsminister wurde. Heute arbeitet er unter anderem als Berater. (red, APA, 4.8.2019)