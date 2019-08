Der US-amerikanische Dokumentarfilmer D.A. Pennebaker starb im Alter von 94 Jahren. Das Foto wurde 2012 aufgenommen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Der Oscar-prämierte US-amerikanische Dokumentarfilmer D.A. Pennebaker ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren am vergangenen Donnerstag in seinem Haus auf Long Island, wie der "Hollywood Reporter" und andere US-Medien unter Berufung auf den Sohn Frazer Pennebaker berichteten. 2013 war Pennebaker mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Pennebaker zählte in den 1960er Jahren zu den Pionieren des "Direct Cinema", denen es um Authentizität und die Darstellung von Alltag ging und die oft mit Handkamera filmten. Der Dokumentarfilmer Michael Moore sagte über Pennebaker, er habe "die moderne Dokumentation miterfunden".

Über seine Herangehensweise sagte Pennebaker einmal in einem "Time"-Interview: "Wenn man überall Lichter und Stative aufstellt und drei Assistenten herum laufen, wollen die Menschen, dass man so schnell wie möglich wieder weg ist. Aber wenn man es anders macht und die Kamera zur unwichtigsten Sache im Raum macht, ist das anders. Ich habe sie auf dem Boden stehen lassen. Manchmal habe ich sie auch auf den Schoß genommen. Oder ich habe sie einfach auf den Tisch gestellt."

Themen der Rock-und Popmusik

Pennebaker beschäftigte sich vorrangig mit Themen der Rock- und Popmusik. So porträtierte er in "Dont Look Back" (1967) den Musiker Bob Dylan auf dessen Großbritannien-Tournee im Jahr 1965. Der Schwarz-Weiß-Film gelte als einer der besten Dokumentarfilme, die je gedreht wurden, schreibt die New York Times. Der Konzertfilm "Monterey Pop" wiederum spiegelte das legendäre Festival im kalifornischen Monterey im Jahr 1967 wider, auf dem unter anderem Janis Joplin und Jimi Hendrix auftraten.

In dem Dokumentarfilm "The War Room" befasste sich Pennebaker mit dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf von Bill Clinton im Jahr 1992.

Werdegang des Pennebaker

Donn Alan Pennebaker, von Freunden und Kollegen auch "Penny" genannt, wurde am 15. Juli 1925 in Evanston, Illinois geboren. Er war bei der Navy und studierte Ingenieurwesen am M.I.T und in Yale. Nachdem er ein Jahr lang als Ingenieur gearbeitet hatte, sah er den Film "N.Y., N.Y.", ein kurzer Farbfilm eines Freundes und war inspiriert. In diesem Moment habe er gewusst, "dass Filmemachen das ist, was ich den Rest meines Lebens tun wollte", sagte Pennebaker 2006 in einem Interview.

Außer seinem Sohn Frazer (der einige von seinen Dokumentationen produzierte), hinterlässt Pennebaker seine Ehefrau Chris Hegedus, mit der er seit 1982 verheiratet war und häufig zusammenarbeitete, sieben andere Kinder und zwei Enkelkinder. Eine öffentliche Gedenkfeier soll im Herbst in New York stattfinden. (red, APA, 4.8.2019)