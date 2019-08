Die Welt des Windes und des Wetters in der ARD

THRILLERSERIE

Haus des Geldes Am 19. Juli wurden die Netflix-Nutzer dieser Welt mit dem dritten Teil der spanischen Serie beschenkt – Suchtpotenzial ab Folge eins vorhanden. Wie geht es nach dem Überfall auf die spanische Banknotendruckerei weiter? Wartet Verbrechen Nummer zwei bereits? Netflix

17.50 DOKUMENTATION

Wo unser Wetter entsteht Wir folgen dem ARD-Meteorologen Sven Plöger auf seiner Reise in die Welt des Windes. Vom Polarkreis bis in die Sahara und nach Sibirien: In diesen zwei Folgen wird geklärt, woher die Luftströmungen dieser Erde kommen und welche Auswirkungen sie auf Mensch und Natur haben. Bis 19.20, Arte

20.15 COMEDY

The Big Bang Theory Zwei Folgen mit unseren Lieblingsnerds – inklusive Sheldon Cooper, Spaßexzentriker und Genie für alle Lebenslagen, einer überfälligen Leih-DVD und eines Thanksgiving-Dinners bei Mrs. Wolowitz. Da kann Genie schon mal in Wahnsinn überlaufen. Liegt doch bekanntlich nahe beieinander. Bis 21.15, Pro Sieben

21.05 MAGAZIN

Sommergespräche: Maria Stern In der ersten Ausgabe trifftTobias Pötzelsberger auf die Parteivorsitzende der Liste Jetzt. Vor allem Fragen bezüglich der Partei sollen beantwortet werden. Wie hoch ist Sterns Einfluss trotz fehlenden Mandats im Nationalrat? Wie steht es um Peter Pilz' sagenumwobenen Einzug ins Parlament? Einschalten, dann wissen Sie es – vermutlich. Um 22.30Uhr reicht ORF 3 Analysegespräche mit Ingrid Thurnher nach: mit Dieter Chmelar (Journalist und Kabarettist), Nina Hoppe (Kommunikationsberaterin), Christoph Varga (ORF-Journalist und ZiB 2-Chef) und Thomas Walach (Chefredakteur von ZackZack.at und Kandidat der Liste Jetzt). Bis 22.00, ORF 2

22.20 SCIFI-KOMÖDIE

Paul – Ein Alien auf der Flucht (Paul, GB/USA 2011, Greg Mottola) Simon Pegg und Nick Frost in der Rolle zweier Außenseiter, die auf dem Weg zur Comic-Con in San Diego eine außerirdische Bekanntschaft machen: mit Paul, dem fluchenden und heilenden Alien. Da das kleine grüne Männchen von Agenten gejagt wird, gewährt ihm das dynamische Duo Schutz. Bis 0.20, ATV

Universal Pictures Germany

22.15 KOMÖDIE

What a Man (D 2011, Matthias Schweighöfer) Dieser Mann macht echt etwas durch. Zuerst wird Alex (Matthias Schweighöfer) von seiner Freundin (Mavie Hörbiger) betrogen. Dann will ihn noch dazu sein Freund Okke (Elyas M'Barek) in die Welt der Machos einführen. Gemeinsam gehen die beiden der Frage "Wann ist ein Mann ein Mann?" auf den Grund. Bis 0.05, Sat.1

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Magie der Museen Diesmal im Fokus: das Rijksmuseum in Amsterdam. Es ist die Heimat von Meisterwerken wie Die Nachtwache von Rembrandt, Briefleserin in Blau von Vermeer oder Der bedrohte Schwan von Asselijn. Begleiten Sie den Fotografen Erwin Olaf auf seiner Reise. Bis 0.00, ORF 2

(Stefanie Weissacher, 5.8.2019)