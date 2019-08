Eindeutiger Sieg gegen Albert Ramos-Vinolas, knapper Quotensieg mit Servus TV gegen Formel-1-Qualifiying auf ORF 1: Dominic Thiem in Kitzbühel. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Man kann die Quotencharts vom Samstag aus zwei Perspektiven lesen: Servus TV überflügelte ORF 1, wenn es nach den Quoten der zuschauerstärksten Sendung geht. Aber: Servus TV brauchte den Kitzbühel-Sieg von Dominic Thiem, um das Qualifiying für den Grand Prix von Ungarn in ORF 1 zu schlagen.

Die beiden Qualifying-Übertragungen ab 15 Uhr waren laut Teletest mit 266.00 und 244.000 Zuschauern im Schnitt die meistgesehenen Sendungen von ORF 1 am Samstag, auf Platz 3 "Türkisch für Anfänger" mit 209.000.

Servus TV sicherte sich die Rechte für das Generali Open in Kitzbühlen und kam am Samstag mit dem Finale am späten Nachmittag/frühen Abend auf 283.000 und 272.000 Zuschauer. (red, 4.8.2019)