Hausleiten – Bei einem Verkehrsunfall in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) ist am Sonntagabend ein einjähriges Kind ums Leben gekommen. Ein Auto hatte auf der B19 einen Fahrradanhänger an einem E-Bike erfasst, in dem das Mädchen mit seiner Schwester gesessen war, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Vierjährige wurde reanimiert und ins SMZ Ost – Donauspital nach Wien geflogen.

Die 39-jährige Mutter der Kinder wurde ebenfalls verletzt und ins Landesklinikum Tulln transportiert. Der Auto-Lenker (60) und seine Frau blieben unversehrt. Laut Polizei war das Fahrradgespann etwa 15 Meter in einen angrenzenden Acker geschleudert worden. Die Ursache für den folgenschweren Unfall stand vorerst nicht fest. (APA, 5.8.2019)