So sieht ein Mann aus, der sich fünf Jahre lang einem Spiel gewidmet hat und der komplette Fortschritt plötzlich futsch ist. Foto: Phil Watson

Manchmal kann der Tod in einem Videospiel dann doch ganz hilfreich sein. Minecraft-Streamer Phil "Philza" Watson kann davon ein Lied singen. Vor ein paar Monaten war der Mann noch ein Unbekannter auf der Plattform, bei dem durchschnittlich fünf bis zehn Zuschauer reinschauten. Heute ist "Philza" der größte Minecraft-Streamer auf Twitch – dank des Todes im Game im April.

Ph1LzA

All der Fortschritt futsch

Der Streamer spielte das Game von Microsoft nämlich im Hardcore-Permadeath-Modus. Stirbt er also einmal in einer Partie, ist der bisherige Verlauf futsch. Insgesamt fünf Jahre konnte der Streamer überleben, bis ihn eine Spinne und ein Zombie gemeinsam erwischten und all seinen Fortschritt zunichtemachten. Der Clip davon verbreitete sich rasant im Netz und sorgte für zuhauf Aufmerksamkeit.

Ph1LzA

Clip verbreitete sich rasant im Netz

Nach und nach trudelten immer mehr Zuschauer und Abonnenten bei dem Streamer ein. Sogar die BBC berichtete über den Zwischenfall. Mittlerweile weist "Philza" fast 7.000 Abonnenten auf, also Zuschauer, die für die Streams bezahlen. Anfangs arbeitete der Mann weiterhin in seinem Job im Verkauf, mittlerweile widmet er sich voll und ganz dem Game Minecraft.

Ph1LzA

Mann kann nun frühstücken und ausschlafen ...

"Ich verdiene jetzt mehr im Monat als ich in zwei Jahren in meinem eigentlichen Job verdient habe", erzählt der Streamer dem Medium PC Gamer. Sein neuer Job ermöglicht es dem Mann nach zehn Jahren im Verkauf, dass er ausschlafen und frühstücken kann. Sein neuverdientes Vermögen verprasst der Streamer auch nicht, sondern spart und investiert dieses laut eigenen Angaben in Pizza.

Phil Watson und seine Verlobte. Foto: Phil Watson

... und seine Verlobte heiraten

Der Brite soll nun auch endlich seine kalifornische Verlobte heiraten und zur ihr in die USA ziehen können. Bislang hatte Watson offenbar nicht einmal genug Geld, um sie in den Staaten zu besuchen. "Früher wusste ich nicht einmal, ob ich genug Geld habe, nach London zu fahren", erzählt der Streamer zuletzt.

Die absolute Mehrheit aller Twitch-User kann übrigens keine derartige Erfolgsgeschichte vorweisen. Mehr als 1,5 Millionen Streamer sind mittlerweile auf der Plattform zu sehen. Von der Tätigkeit leben, kann allerdings nur eine winzige Minderheit. Tausende User haben etwa gar keine Zuschauer. (red, 5.8.2019)