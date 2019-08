Erik Palmer-Brown und Sportdirektor Ralf Muhr. Foto: Daniel Shaked

Wien –US-Teamspieler Erik Palmer-Brown wechselt leihweise bis Saisonende und mit Kaufoption von Manchester City zu Austria Wien. In der Vorsaison war der 22-Jährige an den holländischen Klub NAC Breda verliehen und absolvierte in der höchsten Spielklasse 18 Partien, im Frühjahr 2018 spielte der Innenverteidiger beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk, kam dort neunmal zum Einsatz.

Davor lief der US-Amerikaner für Sporting Kansas City in der MLS auf, ehe er im Jänner 2018 im Alter von 20 Jahren von Manchester City gekauft wurde. Palmer-Brown war vor knapp zwei Wochen in der Generali-Arena zu Gast, machte sich vor Ort ein genaueres Bild von Austria Wien, von der Infrastruktur und den Möglichkeiten, die der Klub bietet.

Sportdirektor Ralf Muhr: "Wir sind froh, dass wir einen zusätzlichen Innenverteidiger haben, da wir aufgrund der Verletzungen von Schoissengeyr und Borkovic Handlungsbedarf hatten." (red, 5.8.2019)